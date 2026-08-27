El sorteo de la fase de liga de la Champions League se celebrará este jueves a las 18:00. Entonces, entre otros, PSV y Feyenoord sabrán a qué ocho clubes se enfrentarán en los próximos meses en la máxima competición europea. En este artículo, Voetbalzone repasa qué rivales pueden tocarles a ambos clubes y dónde se emitirá el sorteo.

Aquí tienes un resumen con todos los equipos participantes en la fase de liga de la Champions League, la distribución completa de los bombos, los posibles rivales de PSV y Feyenoord y las fechas de los partidos en la Champions League. El sorteo podrá seguirse en directo por televisión e internet a partir de las 18:00.