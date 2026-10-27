En verano, el Monza invirtió 2 millones de euros en él, que además firmó un doblete en la Copa Italia. El Benfica no tiene un derecho de recompra, sino de preferencia, y podrá decidir si iguala las posibles ofertas. También le corresponde el 20 % de una futura venta. A base de goles, Varela ya vale alrededor de 15 millones, pero su precio podría aumentar.





Los grandes de la liga italiana le siguen la pista, pero no son los únicos. El Inter ha enviado varias veces ojeadores para verlo de cerca, mientras que el Napoli, ante el fiasco de Lucca, busca un suplente para Hojlund. El jugador, que tiene contrato hasta 2030, también cuenta con muchos admiradores en el extranjero. Además del ya mencionado Benfica, que todavía controla sus derechos, está el Arsenal, que ha sondeado la situación del futbolista de 21 años.





Al fin y al cabo, el portugués ya ha demostrado que puede rendir en distintos lugares del mundo. Siguiendo a su padre, también futbolista, estuvo entre 2016 y 2022 en las categorías inferiores del PAOK, en Grecia. Después pasó al Benfica y la temporada pasada jugó cedido en el Gil Vicente, donde marcó seis goles. Ahora ha llegado su explosión en la Serie A y el mercado de fichajes se anima a su alrededor.