El Arsenal se ha movido con rapidez para cerrar un acuerdo por Guimaraes y, según se informa, ha pactado con el Newcastle una cantidad de 75 millones de libras. Sin embargo, el ex del Newcastle Chris Waddle no tiene del todo claro que el movimiento tenga sentido para un equipo que ya cuenta con una profundidad importante en el centro del campo. Al hablar sobre la operación, Waddle admitió su confusión respecto a la necesidad táctica del fichaje para el vigente campeón de la Premier League.

«No sé dónde jugaría Bruno Guimaraes en el Arsenal si se concreta su llegada al norte de Londres», dijo Waddle a BetBrain. «Declan Rice tuvo un papel más adelantado la temporada pasada y Martin Zubimendi jugó más retrasado. Tuvieron un buen sistema en el centro del campo el año pasado, así que hay que preguntarse dónde encajaría.

«Guimaraes es un jugador muy completo, no le asusta tener la posesión y tiene piernas para recorrer el campo de arriba abajo. Pero el Arsenal ya tiene jugadores muy parecidos, así que me sorprende bastante que hayan apostado tan fuerte por él».



