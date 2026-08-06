Getty Images Sport
Traducido por
«¿Dónde jugará?» Un ex del Newcastle cuestiona el «sorprendente» movimiento del Arsenal por Bruno Guimaraes, capitán de las Urracas valorado en 75 millones de libras
Preocupación táctica por el encaje en el centro del campo
El Arsenal se ha movido con rapidez para cerrar un acuerdo por Guimaraes y, según se informa, ha pactado con el Newcastle una cantidad de 75 millones de libras. Sin embargo, el ex del Newcastle Chris Waddle no tiene del todo claro que el movimiento tenga sentido para un equipo que ya cuenta con una profundidad importante en el centro del campo. Al hablar sobre la operación, Waddle admitió su confusión respecto a la necesidad táctica del fichaje para el vigente campeón de la Premier League.
«No sé dónde jugaría Bruno Guimaraes en el Arsenal si se concreta su llegada al norte de Londres», dijo Waddle a BetBrain. «Declan Rice tuvo un papel más adelantado la temporada pasada y Martin Zubimendi jugó más retrasado. Tuvieron un buen sistema en el centro del campo el año pasado, así que hay que preguntarse dónde encajaría.
«Guimaraes es un jugador muy completo, no le asusta tener la posesión y tiene piernas para recorrer el campo de arriba abajo. Pero el Arsenal ya tiene jugadores muy parecidos, así que me sorprende bastante que hayan apostado tan fuerte por él».
- Getty Images Sport
Bajas en la plantilla y rotaciones
Se espera que la llegada del centrocampista de 28 años provoque una importante reestructuración en el Emirates Stadium. El exdefensa del Liverpool Jamie Carragher ya ha sugerido que el movimiento podría significar el final para Martin Zubimendi, que tuvo problemas para mantener la regularidad durante la recta final de la pasada campaña. Waddle, aunque reconoce la calidad del jugador, cree que el fichaje podría responder más a la rotación de la plantilla que a una mejora táctica inmediata en el once inicial.
«No hay duda de que es una buena incorporación si van a pelear por tres o cuatro títulos la próxima temporada, ya que necesitarán dar descanso a jugadores», añadió Waddle. «No sé cómo encajará en el once inicial, eso sí». El brasileño deja Tyneside con un legado importante, tras convertirse en el primer capitán desde 1955 en llevar al Newcastle a un título nacional después de su victoria en la Carabao Cup en 2025.
La frustración del Newcastle por el enfoque adoptado
Aunque las condiciones económicas ya se han acordado, al parecer la manera en que el Arsenal fue a por el centrocampista ha dejado mal sabor de boca en St James’ Park. Según Sky Sports, el Newcastle se sintió frustrado por la falta de diálogo directo durante las primeras fases del culebrón del traspaso.
«Creo que lo que ha desconcertado al Newcastle en las últimas cinco o seis semanas es la forma en que el Arsenal ha hecho las cosas», explicó el periodista Keith Downie. «No hubo contacto directo, ni oferta formal; todo se llevó a cabo a través de intermediares y eso realmente confundió al Newcastle hasta cierto punto».
- Getty
El Arsenal continúa con su gasto desmedido
A pesar de las reservas de Waddle, Mikel Arteta sigue decidido a seguir adelante con su agresiva campaña de fichajes, mientras el Arsenal aspira a establecer una dinastía duradera. Guimaraes está a punto de convertirse en la última incorporación de relumbrón en un mercado de fichajes en el que los gunners ya han invertido con fuerza en Christos Tzolis, además de asegurarse a Piero Hincapie en un traspaso permanente tras su exitosa cesión de la temporada pasada.
El gasto no muestra signos de desaceleración, y el club sigue estando muy vinculado con la superestrella del Real Madrid Vinicius Junior. Sin embargo, informes recientes sugieren que el extremo brasileño está ahora cada vez más cerca de firmar una renovación de contrato para quedarse en el conjunto español.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias