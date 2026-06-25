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«¿Dónde están?» - Harry Redknapp duda de la cantera de West Ham, Chelsea y Liverpool, mientras Max Dowman, joya del Arsenal, rompe moldes
Academia de fútbol: Jugadores formados en la cantera del West Ham
Las canteras de Inglaterra y Gran Bretaña rebosan de talento, y existen vías claras hacia el primer equipo. Pero, ¿cuántos llegan al máximo nivel?
El West Ham, que ya formó a campeones del mundo como Bobby Moore, Martin Peters, Geoff Hurst, Trevor Brooking y Tony Cottee, vio bajo Redknapp el salto de Joe Cole, Rio Ferdinand, Frank Lampard, Jermain Defoe y Michael Carrick.
Desde entonces solo han emergido Mark Noble y Declan Rice, y la cantera ha perdido ritmo. Lo mismo ocurre en los equipos que luchan por títulos nacionales e internacionales: apenas surge algún talento que llegue a la élite.
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¿Por qué pocos jugadores debutantes destacan en los grandes clubes de la Premier League?
El descenso del West Ham a la Championship en la temporada 2026-27 podría abrir oportunidades para sus jóvenes talentos. Al preguntarle si esto ocurrirá, Redknapp —en una entrevista con BuzzBallz— dijo a GOAL: «No hay ni un chaval de la cantera en el primer equipo del West Ham. Tampoco del Tottenham. ¿Dónde están todos esos chicos?
Se gastan una fortuna en canteras e instalaciones, y luego los chavales cogen un autobús a ligas de pacotilla. Antes existía la South East Counties League en Londres: el Tottenham, el Arsenal, el Chelsea, el West Ham, todos los clubes londinenses, con sus equipos sub-18. Ahora viajan en autobús, pasan la noche en un hotel, recorren todo el país. Se les trata como a superestrellas, pero ¿dónde están las superestrellas que salen de tanto dinero malgastado en las canteras?
No veo a ningún jugador: uno por aquí, otro por allá, uno genial por aquí. Max Dowman probablemente será el mejor jugador del país dentro de un par de años, pero, aparte de él, ¿dónde están?
¿Dónde están en West Ham, en Tottenham o en Liverpool? No veo a muchos. No hay jóvenes que den el salto; hay que hacer algo».
¿Se ha vuelto el fútbol moderno demasiado artificial?
Redknapp y sus aliados creen que el fútbol moderno se ha vuelto demasiado «artificial». Desde las categorías inferiores hasta la élite, los jugadores cumplen requisitos prefijados, lo que dificulta la aparición de talentos brillantes como Paul Gascoigne, Ronaldinho o Diego Maradona.
Al preguntarle si era así, Redknapp añadió: «Claro, de repente todos se creyeron Pep Guardiola: el portero saca a un central, este se la pasa al otro, vuelve al portero, sale al central, va al lateral derecho y regresa al centro.
¡De repente, el portero toca más veces el balón con los pies que cualquier otro jugador! Los centrales tienen demasiados toques: muchos no saben jugar de verdad, pierden el balón y acaba en nuestra portería.
«Hay que darle el balón a un delantero corpulento que lo aguante y, desde la banda, centrar para que los rematadores cabecen, peinen y marquen. Hoy eso no se ve; solo pases y más pases sin sentido».
- BuzzBallz
Se puede devolver la diversión al fútbol inglés
Con los años quizá perdimos algo de diversión y espectáculo, pero no han desaparecido. Clubes, entrenadores y aficionados pueden recuperarlos. Las categorías inferiores, con jugadores como Dowman y Rio Ngumoha, muestran que el fútbol inglés puede renovarse.
BuzzBallz quiere devolver la diversión a la afición este verano, invitando a los seguidores a disfrutar del lado más desenfadado del fútbol. Para celebrar los 21 866 días desde el último gran título de Inglaterra, la marca de bebidas listas para tomar regalará 21 866 productos a quienes compartan fotos o vídeos creativos que muestren dónde apareció su BuzzBallz durante el torneo.