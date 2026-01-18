+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Richard Martin

¿Dónde estaba este Manchester United con Ruben Amorim? Ganadores y perdedores después de que Michael Carrick libere a Bruno Fernandes en un derbi para recordar mientras el Manchester City paga el precio por no cerrar el trato con Marc Guehi lo suficientemente rápido

Las palabras, "Es Carrick, ya sabes, es difícil creer que no es Scholes" resonaron en Old Trafford durante la impresionante victoria de 2-0 del Manchester United sobre el Manchester City el sábado, y viendo a los Red Devils destrozar a sus rivales locales con entusiasmo mientras metían el balón en la red cinco veces, era difícil creer que Ruben Amorim estuvo al mando de este equipo durante tanto tiempo pero nunca logró que jugaran así.

Mientras que Amorim estaba agobiado por la constante crítica de los veteranos de United, los expertos solo tenían cosas positivas que decir sobre el primer partido de Michael Carrick a cargo.

Wayne Rooney estaba "absolutamente encantado" y "absolutamente emocionado por los jugadores, por los fans - los fans han sido privados de eso en los últimos años". Gary Neville subrayó que "no era el momento de dejarse llevar" pero apenas podía contenerse. "Día absolutamente increíble", dijo el ex capitán del United. "Los goles ayudan, el resultado ayuda, pero Dios mío, era necesaria esa actuación. Michael Carrick ha jugado en grandes equipos del United, sabe cómo se ve."

Incluso Roy Keane, que dio la bienvenida a Carrick en el trabajo dos días antes criticando a su esposa, tuvo palabras amables y lo llamó "un día perfecto". Pero lo más importante fue la reacción de los jugadores actuales del United, de quienes Carrick logró sacar lo mejor el sábado y con quienes trabajará durante el resto de la temporada.

"Increíble, increíble," dijo Lisandro Martínez. "Creo que una cosa importante que Michael Carrick dijo fue 'usa la energía de la gente' y hoy creo que lo hicimos y cuando estamos juntos así es imposible perder en casa. Hoy sientes una energía diferente cuando ves los ojos de los jugadores."

Una energía diferente es ciertamente lo que United necesitaba después del ciclo de negatividad de Amorim, sus comentarios extravagantes sobre la calidad del equipo y sus ataques individuales a los jugadores. Pero han hecho un nuevo comienzo bajo Carrick, y el mejor comienzo posible.

GOAL analiza a los ganadores y perdedores de Old Trafford...

    GANADOR: Michael Carrick

    El viernes, a Carrick se le preguntó si el club United se había quedado sin alma, pero rápidamente desestimó la sugerencia, diciendo en cambio que todavía había mucha magia en el club. Era exactamente lo que los aficionados, y jugadores, de United necesitaban escuchar después de todas las críticas de Amorim. Y el entrenador interino, con el respaldo incondicional de los aficionados, ayudó a desatar esa magia.

    Carrick solo tuvo tres días para trabajar con los jugadores en Carrington, pero logró que corrieran más fuerte de lo que nunca lo hicieron con su predecesor, o durante el período de dos partidos de Darren Fletcher. United no ha presionado a sus oponentes con tanta hambre desde la primera temporada de Erik ten Hag y fueron implacables también, continuando encontrando espacios en el City después de tomar la delantera antes de buscar un tercer gol mientras les anulaban tres goles por fuera de juego.

    El excentrocampista de United tomó algunas decisiones audaces en su once inicial, pero todas tenían sentido. Trajo a Kobbie Mainoo de su exilio bajo Amorim y el equipo jugó con mucha más fluidez que en la mayor parte de la temporada. Logró incluir a Amad Diallo y Bryan Mbeumo en el equipo y sacar lo mejor de ellos, así como de Patrick Dorgu, quien brilló en el lado izquierdo del ataque. Incluso comenzar con Matheus Cunha en el banco pareció desatar un fuego en el brasileño, quien estuvo eléctrico cuando fue introducido y preparó el segundo gol para Dorgu después de que Mbeumo había dado la ventaja a un United dominante.

    Carrick sabe que United estará buscando un entrenador de nivel élite en el verano, pero es difícil argumentar con su récord en sus dos períodos al mando hasta ahora: un empate y tres victorias, sobre Mikel Arteta, Unai Emery y ahora Guardiola.

    PERDEDOR: Ruben Amorim

    United esperó y esperó para que el equipo de Amorim despegara, pero después de 14 meses, se dieron por vencidos, obligados a un cambio debido a la personalidad obstinada del entrenador y resultados muy pobres. Mientras tanto, a Carrick le bastó un solo juego para obtener una respuesta de su equipo de United.

    Este fue un estilo de fútbol muy diferente, más conservador en un sentido, ya que United tuvo solo el 32 por ciento de posesión y estaban contentos de esperar su turno antes de atacar a City en su contraataque. Pero también fue un estilo de juego agresivo, ya que presentaron un plan de presión dirigido, actuando cuando veían su momento. Era el fútbol rápido y emocionante del que se alimentan los aficionados del United, y que vieron tan raramente bajo el anterior entrenador.

    Se podría decir que Amorim tuvo mala suerte al perder a Amad y Mbeumo por un mes y a Fernandes por tres partidos durante la serie de resultados que llevaron a su despido. Pero también los tuvo disponibles durante los primeros cuatro meses de la temporada y solo hubo un buen período, la secuencia de tres victorias contra Sunderland, Liverpool y Brighton en octubre. 

    Al observar cómo Fernandes prosperó en su papel más ofensivo y cómo Amad hizo daño como delantero abierto en lugar de carrilero, el sistema de Amorim parecía aún más limitante y mostraba por qué la jerarquía de United tenía razón al finalmente deshacerse de él.

    GANADOR: Bruno Fernandes

    Este fue el Fernandes que los aficionados del United habían estado suplicando ver, en lugar de aquel que jugaba en un centro del campo de dos hombres, controlando el juego desde atrás y que habían visto jugar bajo Amorim. Querían ver a su capitán desatado, y eso es lo que obtuvieron mientras él dirigía su primera victoria en un derbi en casa contra el City desde enero de 2023, cuando fue instrumental en una apasionada y controvertida victoria 2-1.

    Fernandes fue el encargado del ataque del United, con todas sus mejores jugadas pasando por él. Contribuyó a los dos primeros goles anulados del United, asistiendo a Amad en uno antes de quedar ligeramente en fuera de juego él mismo para el otro. Aunque los goles no contaron, le dieron al United la creencia de que podían vencer al City, y era inevitable que cuando finalmente tomaran la delantera, Fernandes estuviera en el corazón de la jugada. Galopó por el campo después de recoger un pase de Mbeumo, y con el internacional de Camerún y Amad como opciones, le pasó la pelota al primero, lo que resultó ser la elección correcta.

    Carrick estaba enormemente agradecido con su capitán, diciendo: "Pensé que fue fantástico, la forma en que jugó la posición. Es tan inteligente cómo ocupa los espacios. También tuvo un papel disciplinado defensivamente para proteger al equipo de cualquier cosa por el centro tanto como fuera posible. No todo fue jugar y positividad hasta ese punto. Bruno tiene tanta calidad. Puede adaptarse a jugar en esa posición, es una verdadera amenaza. Marcó la diferencia."

    PERDEDOR: Erling Haaland

    Pep Guardiola dijo a principios de esta semana que Erling Haaland estaba "exhausto", y ciertamente lo parecía el sábado. Este rendimiento contrastó totalmente con la exhibición dominante del noruego en el derbi anterior en el Etihad Stadium en septiembre, cuando Haaland realizó cinco disparos, anotó dos veces y estrelló el balón en el poste.

    Tuvo solo dos intentos en Old Trafford, pero ninguno llegó al gol ya que sus esfuerzos fueron bloqueados por Martinez y Harry Maguire, respectivamente. En sus 80 minutos en el campo, Haaland tuvo solo 14 toques, luchando por encontrar cualquier espacio detrás de los cuatro defensores de United o incluso hacerles cualquier pregunta.

    Haaland llevó efectivamente al City con su explosivo comienzo de temporada, y parece haber cobrado factura en él. Ha comenzado todos los 22 partidos de la Premier League, promediando 86 minutos por partido, y en las últimas semanas apenas ha tenido descanso. El martes en Newcastle, jugó su primer partido de la Carabao Cup en cuatro temporadas con el City, y también fue titular contra Exeter City, aunque no logró anotar en la goleada de 10-1 sobre el equipo de la League One.

    El City debería estar preocupado por la caída general de Haaland frente al gol. Solo ha anotado una vez en sus últimos siete partidos, y fue un penalti contra el Brighton, con sus últimos goles en jugadas abiertas siendo el fin de semana antes de Navidad en casa contra el West Ham. El City ha tenido pocas oportunidades de descansar a Haaland, debido a que Omar Marmoush pasó el tiempo máximo en la Copa Africana de Naciones mientras Egipto llegó a las semifinales. 

    Marmoush está previsto para regresar en el partido del sábado contra los Wolves, aunque conociendo a Haaland, no querrá descansar, especialmente contra el equipo más débil de la liga que ofrece la forma más obvia de salir de su última sequía.

    PERDEDOR: Phil Foden

    Phil Foden normalmente se activa para el derbi, pero no el sábado, cuando fue retirado después de 45 minutos poco inspiradores. A decir verdad, tuvo suerte de estar en la alineación inicial tras algunas actuaciones recientes poco destacadas, y su increíble récord contra los archirrivales del City fue probablemente lo único que lo protegió. 

    Pero Foden simplemente no pudo hacer que sucediera algo. Luchó para conectar con Haaland, y en lugar de que él empujara al United, fue Jeremy Doku quien intentó plantear preguntas a una sorprendentemente resistente defensa de los Red Devils. La única amenaza que representó fue con un envío de esquina que llevó a un cabezazo de Max Alleyne que fue salvado por Senne Lammens. 

    Foden parecía estar en alguna molestia física cuando dejó el campo al medio tiempo, pero Guardiola se esforzó en señalar que no había nada malo con el héroe de la casa del City cuando se le preguntó si había sufrido una lesión, respondiendo: "No, fue mi decisión."

    Será fascinante ver qué decisión toma Guardiola para el próximo partido del City contra el Bodo/Glimt el martes, porque Foden parece estar muy cerca de ser dejado fuera.

    GANADOR: Marc Guehi

    Marc Guehi estaba libre para ver el derbi en la televisión después de recibir permiso para no participar en el partido del Crystal Palace en Sunderland mientras espera que se complete su inminente traslado al City. Sin embargo, podría haberse sentido dividido.

    Se le perdonaría si sintiera una sensación de alarma al ver que el equipo del City al que está a punto de unirse era extremadamente inestable en defensa y particularmente vulnerable a los contraataques. Pero el internacional inglés probablemente también crea que puede ser un héroe instantáneo en el Etihad, ya que podrá entrar directamente y aportar orden a una defensa que fue retorcida y desbordada por sus mayores rivales.

    Guehi se une a un equipo del City sin sus tres mejores defensas centrales, con Josko Gvardiol fuera por el resto de la temporada, Ruben Dias potencialmente fuera por otro mes y con la fecha de regreso de John Stones todavía desconocida mientras su futuro en el club parece dudoso de cara a los últimos meses de su contrato.

    Nathan Ake también es propenso a las lesiones y se vio muy incómodo contra Amad, mientras que Alleyne tiene 20 años y está en su primera temporada de fútbol profesional, habiendo sido llamado de regreso de su préstamo en Watford debido a circunstancias excepcionales. Guehi podría tener que esperar hasta el próximo año como mínimo para ganar su primer título de la Premier League con su nuevo club, pero al menos podrá proporcionar una mejora instantánea en el corazón de la defensa del City.

