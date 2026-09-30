Klopp ha sufrido un frustrante inicio de su etapa como seleccionador de Alemania, al no haber logrado ganar sus dos primeros partidos en la Liga de Naciones. El exentrenador del Liverpool está preparando actualmente a su plantilla para medirse a Serbia el jueves en el Allianz Arena, donde estará desesperado por lograr por fin su primera victoria.

El técnico de 59 años inició su esperada etapa con un dramático empate 1-1 ante Países Bajos en el Johan Cruyff Arena, antes de sufrir una sorprendente derrota por 1-0 ante Grecia. Estos resultados decepcionantes han dejado a Alemania con mucho trabajo por hacer en el Grupo A2, y Klopp ha descubierto rápidamente la enorme presión y el escrutinio que conlleva dirigir a nivel internacional.