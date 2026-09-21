Al ser preguntado por la espectacular caída en desgracia de Sancho, el excentrocampista del Villa Houghton, que hablaba en asociación con IrishBetting.ie, dijo a GOAL: «Sería fácil para todo el mundo decir: “Bueno, esto es lo que pasa si no estás centrado en tu trabajo”».

«No sé qué le ha pasado al chico, no sé cuál es su entorno, no sé cómo es su grupo de apoyo, no sé qué ha estado pasando. Lo que sí sé es que lo han ido mandando de un sitio a otro y eso no es fácil.

«Os lo digo yo: id y preguntadles a jugadores como Harry Kane cuando era joven y, para coger experiencia, se iba al Leyton Orient, se fue al Millwall. Ha habido otros casos, pero no al nivel en el que estaba él. Ahí estás hablando de jóvenes. Aquí estás hablando de un chico que realmente ha estado en grandes clubes y ahora ha salido cedido.

«Nunca es una gran señal para él y siento por su mentalidad, de verdad espero que tenga buena gente detrás cuidándolo porque no debe de estar siendo fácil para él.

«Puedes tener todo el dinero que quieras, seguro que ha ganado mucho dinero, pero aun así quieres jugar al fútbol. ¿Dónde está el amor, dónde está el deseo, dónde está esa pasión por el juego? Espero que eso siga dentro de él. Seguro que sí, simplemente parece que necesita volver a encontrarse.

«Estaba hablando el otro día de Troy Parrott, mirad lo que le pasó a Troy cuando estaba en el Tottenham y salió cedido, y luego tuvo que reinventarse en los Países Bajos y ahora le va bien en España. Eso es lo que él tiene que hacer ahora mismo: volver a hacer lo que hacía de niño, recuperar ese disfrute en su juego. Que alguien lo arrope, quienquiera que sea, e intente sacar lo mejor de él.

«Ninguno de nosotros, como aficionados, quiere ver fracasar a la gente, ¿verdad? Yo no quiero ver fracasar a nadie, no me importa dónde juegues. Quiero que la gente salga y juegue lo mejor que pueda porque no hay mejor sensación que cuando estás jugando bien y lo haces en un club donde los aficionados, no es que te adoren, pero te respetan y quieren que tengas la mejor carrera posible, y eso es lo que quiero para Sancho, quiero que tenga la mejor carrera posible».