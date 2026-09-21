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«¿Dónde está el cariño?» - El agente libre Jadon Sancho debe responder a preguntas importantes tras su salida del Manchester United y su sorprendente fracaso a la hora de encontrar un nuevo club
Sancho, liberado por el Manchester United al expirar su contrato
A estas alturas de su carrera, Sancho debería estar en su mejor momento, o a punto de alcanzar ese nivel. Con suficiente experiencia a sus espaldas, tras etapas en el fútbol inglés y alemán, habría esperado estar ya en la cima de su rendimiento.
En lugar de alcanzar las cotas más altas, el canterano del Manchester City se encuentra tocando nuevos mínimos. Se le permitió salir por la puerta de Old Trafford después de que expirara su contrato.
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Las cesiones en el Chelsea y el Aston Villa no lograron concretar el traspaso
El gigante de la Premier League dio por perdido un activo de 73 millones de libras (98 millones de dólares) al acordar su salida. Eso fue lo que le costó al Manchester United arrancar a un prometedor delantero del Borussia Dortmund en el verano de 2021, con el mundo aparentemente a sus pies por entonces.
Se había labrado una reputación como uno de los extremos más emocionantes del planeta, con más de 50 goles marcados con el BVB, además de más de 60 asistencias. Sancho nunca estuvo cerca de replicar esos números a lo largo de cinco años olvidables en el llamado «Teatro de los Sueños».
Solo pasó dos de esas temporadas como habitual del primer equipo, encontrando portería en 12 ocasiones, con cesiones al Dortmund, Chelsea y Aston Villa autorizadas.
Esos movimientos le llevaron a disputar la final de la Champions League, ganar la Conference League y la Europa League, pero una chispa perdida nunca se reavivó de verdad y se descartaron opciones de traspaso permanente. Ahora está esperando ofertas atractivas que pueden resultar difíciles de conseguir.
¿Cómo puede Sancho reconducir su carrera?
Al ser preguntado por la espectacular caída en desgracia de Sancho, el excentrocampista del Villa Houghton, que hablaba en asociación con IrishBetting.ie, dijo a GOAL: «Sería fácil para todo el mundo decir: “Bueno, esto es lo que pasa si no estás centrado en tu trabajo”».
«No sé qué le ha pasado al chico, no sé cuál es su entorno, no sé cómo es su grupo de apoyo, no sé qué ha estado pasando. Lo que sí sé es que lo han ido mandando de un sitio a otro y eso no es fácil.
«Os lo digo yo: id y preguntadles a jugadores como Harry Kane cuando era joven y, para coger experiencia, se iba al Leyton Orient, se fue al Millwall. Ha habido otros casos, pero no al nivel en el que estaba él. Ahí estás hablando de jóvenes. Aquí estás hablando de un chico que realmente ha estado en grandes clubes y ahora ha salido cedido.
«Nunca es una gran señal para él y siento por su mentalidad, de verdad espero que tenga buena gente detrás cuidándolo porque no debe de estar siendo fácil para él.
«Puedes tener todo el dinero que quieras, seguro que ha ganado mucho dinero, pero aun así quieres jugar al fútbol. ¿Dónde está el amor, dónde está el deseo, dónde está esa pasión por el juego? Espero que eso siga dentro de él. Seguro que sí, simplemente parece que necesita volver a encontrarse.
«Estaba hablando el otro día de Troy Parrott, mirad lo que le pasó a Troy cuando estaba en el Tottenham y salió cedido, y luego tuvo que reinventarse en los Países Bajos y ahora le va bien en España. Eso es lo que él tiene que hacer ahora mismo: volver a hacer lo que hacía de niño, recuperar ese disfrute en su juego. Que alguien lo arrope, quienquiera que sea, e intente sacar lo mejor de él.
«Ninguno de nosotros, como aficionados, quiere ver fracasar a la gente, ¿verdad? Yo no quiero ver fracasar a nadie, no me importa dónde juegues. Quiero que la gente salga y juegue lo mejor que pueda porque no hay mejor sensación que cuando estás jugando bien y lo haces en un club donde los aficionados, no es que te adoren, pero te respetan y quieren que tengas la mejor carrera posible, y eso es lo que quiero para Sancho, quiero que tenga la mejor carrera posible».
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¿Dónde jugará a continuación el internacional inglés Sancho?
Sancho disputó 39 partidos con el Villa y marcó un gol, además de firmar cinco tantos con el Chelsea en sus 41 encuentros con el club, siendo su última aparición la que tuvo saliendo desde el banquillo en la final de la Europa League de 2026 el 20 de mayo.
Está por ver cuándo y dónde llegará su próximo tiempo de juego, ya que por ahora nadie está dispuesto a asumir un riesgo calculado con él. Se dice que equipos de la Premier League han mostrado interés, pero no se ha cerrado ningún acuerdo, y los últimos informes sugieren que podría volver a emprender el vuelo en busca de un nuevo comienzo lejos de las costas inglesas.
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