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¿Dónde está Alexander Isak? Por qué el fichaje de 125 millones de libras del Liverpool se perdió el partido decisivo de la FA Cup contra el Manchester City a pesar de haber vuelto tras una lesión: te lo explicamos
El delantero sueco no viajará al Etihad
Había grandes expectativas de que Isak, como mínimo, ocupara un puesto en el banquillo para el desplazamiento a Manchester, sobre todo dada la importancia del partido. El exjugador del Newcastle lleva fuera de los terrenos de juego desde diciembre debido a una grave lesión de tobillo que incluía una fractura de peroné. Sin embargo, se tomó la decisión de dejar fuera de la convocatoria por completo al jugador de 125 millones de libras (165 millones de dólares). Parece que el cuerpo médico y el cuerpo técnico pecaron de cautelosos, dando prioridad a la disponibilidad a largo plazo del jugador frente a una aparición de alta intensidad contra el equipo de Pep Guardiola.
- AFP
Explicación de la decisión definitiva
Aunque algunos aficionados esperaban una inclusión sorpresa, el estado físico real de Isak hacía que su convocatoria fuera una apuesta demasiado arriesgada. Tras 101 días de recuperación, se consideró que la intensidad de dos sesiones de entrenamiento no era preparación suficiente para las exigencias físicas de un enfrentamiento de la FA Cup contra los Cityzens.
James Pearce, de The Athletic, aclaró la situación a través de las redes sociales, confirmando que el club no se precipitaría a tomar una decisión que pudiera suponer un riesgo de recaída. Pearce escribió en X: «Se tomó la decisión de que es demasiado pronto para que Alexander Isak participe tras solo dos sesiones completas de entrenamiento después de más de tres meses de baja».
Slot explica el enfoque prudente
En declaraciones previas al partido, el entrenador Arne Slot se mostró realista sobre el estado del delantero y el tiempo necesario para que recupere su ritmo de competición. El técnico holandés señaló que, aunque Isak vuelve a estar disponible, está lejos de estar listo para liderar la delantera en un partido de esta intensidad tras un periodo tan prolongado de baja médica.
En declaraciones a TNT Sport antes del partido, el neerlandés dijo: «Siempre se hacen estas cosas en colaboración con el cuerpo médico, el equipo técnico y el propio jugador. Llegamos a la conclusión de que era mejor para él hacer unas cuantas sesiones más en lugar de solo una o dos y luego saltar inmediatamente a un partido como este, en el que, si lo sacas, podría haber prórroga. La situación ahora es que espero que esté disponible para el miércoles, pero hoy era demasiado pronto para él».
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Alineaciones iniciales del Manchester City contra el Liverpool
Manchester City (4-2-3-1): James Trafford, Matheus Nunes, Abdukodir Khusanov, Marc Guehi, Nico O'Reilly; Rodri, Bernardo Silva; Antoine Semenyo, Rayan Cherki, Jeremy Doku; Erling Haaland
Suplentes: Tijjani Reijnders, Nathan Ake, Omar Marmoush, Mateo Kovacic, Nico González, Rayan Ait-Nouri, Gianluigi Donnarumma, Savinho, Phil Foden
Liverpool (4-2-3-1): Giorgio Mamardashvili; Joe Gómez, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Milos Kerkez; Ryan Gravenberch, Curtis Jones; Mohamed Salah, Dominik Szoboszlai, Florian Wirtz; Hugo Ekitike
Suplentes: Alexis Mac Allister, Federico Chiesa, Cody Gakpo, Andrew Robertson, Freddie Woodman, Jeremie Frimpong, Trey Nyoni, Kieran Morrison, Rio Ngumoha