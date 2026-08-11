Donald Trump respalda a Gianni Infantino mientras el presidente de la FIFA se enfrenta a acusaciones de «engaño»

El presidente Trump ha lanzado una seria advertencia a la comunidad futbolística mundial, al afirmar que la FIFA cometería un «terrible error» si siguiera adelante con sus planes de sustituir a Infantino. El presidente de Estados Unidos utilizó su plataforma en redes sociales para defender al cuestionado jefe de la FIFA, argumentando que los recientes éxitos financieros y operativos del organismo rector están directamente ligados al liderazgo de Infantino y a su visión para el fútbol.

En una publicación directa difundida el lunes por la noche, Trump afirmó que la FIFA «nunca sería tan exitosa ni tan rentable» sin la presencia del actual presidente al mando. Escribió: «La FIFA estaría cometiendo un terrible error si, por cualquier motivo, siquiera considerara sustituir al presidente Gianni Infantino. Es fantástico, ya que acaba de presidir la Copa del Mundo más exitosa jamás celebrada, por un margen de cuatro veces.