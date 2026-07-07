Antes, Trump habló por teléfono con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y medios y expertos acusaron a ambos de interferir en la decisión de la comisión disciplinaria.

Pese a la apelación de la Federación Belga, Balogun jugó y el seleccionador Mauricio Pochettino lo incluyó en el once inicial. Sin embargo, el delantero del AS Mónaco no evitó la eliminación: EE. UU. perdió 1-4 ante los Diablos Rojos y luego sufrió numerosas burlas.

Tras el gol de Romelu Lukaku en los últimos minutos, la cuenta oficial de X de la selección belga publicó una foto del delantero celebrando y escribió: «Overturn this» («Anulen esto»), clara alusión a la sanción a Balogun.