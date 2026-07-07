El partido se vio empañado por la controvertida «indulgencia» concedida al delantero estadounidense Folarin Balogun, cuya sanción por una tarjeta roja recibida en el partido anterior contra Bosnia y Herzegovina había sido revocada por la FIFA en medio de fuertes protestas.
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Donald Trump fue objeto de burlas tras el gol de Romelu Lukaku en los últimos minutos: las estrellas de Bélgica se burlaron del presidente de EE. UU. con el «baile de Trump»
Antes, Trump habló por teléfono con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y medios y expertos acusaron a ambos de interferir en la decisión de la comisión disciplinaria.
Pese a la apelación de la Federación Belga, Balogun jugó y el seleccionador Mauricio Pochettino lo incluyó en el once inicial. Sin embargo, el delantero del AS Mónaco no evitó la eliminación: EE. UU. perdió 1-4 ante los Diablos Rojos y luego sufrió numerosas burlas.
Tras el gol de Romelu Lukaku en los últimos minutos, la cuenta oficial de X de la selección belga publicó una foto del delantero celebrando y escribió: «Overturn this» («Anulen esto»), clara alusión a la sanción a Balogun.
¿Por qué bailaban los belgas el «baile del tronco»?
De camino al banderín de córner, Lukaku se llevó las manos a las orejas de forma provocativa, como si quisiera incitar aún más al silencio del estadio de Seattle. Ya en el banderín, él y algunos compañeros interpretaron un breve baile que recordaba al famoso baile del presidente estadounidense Trump.
«Estimado señor presidente, saludos desde Bélgica. ¿Qué pensará Donald Trump de esto? Los Diablos Rojos celebran un gol imitando el famoso baile del presidente de EE. UU.», escribió el periódico belga Het Laatste Nieuws. Voetbalkrant añadió: «Los Diablos Rojos se burlan de Trump. Tras el pitido final, se produjo una celebración memorable sobre el terreno de juego».
- Getty Images Sport
Todos los países anfitriones del Mundial han quedado eliminados en octavos de final
Gracias a la débil defensa estadounidense, Charles De Ketelaere (9’ y 33’) y Hans Vanaken (57’) habían adelantado a los belgas; por parte del coanfitrión, solo Malik Tillmann (31’) logró el empate provisional.
Con esta eliminación, ya son tres los anfitriones que caen en octavos: Canadá perdió con Marruecos y México sucumbió 2-3 ante Inglaterra.
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