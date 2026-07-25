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Donación de un millón de euros y tres partidos: la Federación Alemana de Fútbol confirma un acuerdo inusual con Red Bull para asegurar a Jürgen Klopp como seleccionador nacional
La donación benéfica fue el precio por la salida de Klopp.
La DFB tuvo que esforzarse para fichar a Klopp. Durante su presentación oficial el viernes, el presidente Bernd Neuendorf reveló que la federación donará un millón de euros a la fundación «Wings for Life», patrocinada por Red Bull, para liberarlo de sus compromisos.
Neuendorf explicó que este gesto reconocía la fluidez con la que Red Bull gestionó su liberación. «La Federación Alemana de Fútbol ha establecido estas condiciones especiales en reconocimiento al hecho de que la liberación se gestionó de una manera tan sencilla y sin trabas burocráticas», afirmó.
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Leipzig será sede de futuros partidos internacionales.
La donación fue solo una parte del acuerdo. En el marco del pacto con Red Bull, la DFB se comprometió a celebrar tres partidos de la selección absoluta de Alemania en el Red Bull Arena de Leipzig durante la vigencia del contrato de Klopp, lo que garantizó beneficios directos para el estadio y sus aficionados.
La llegada de Klopp se ve como un gran logro para una federación ávida de recuperar el liderazgo internacional. Hans-Joachim Watzke, primer vicepresidente de la DFB y aliado de Klopp desde sus tiempos en el Borussia Dortmund, también mostró su alivio por la resolución final.
Entre bastidores de las negociaciones con Red Bull
Para que Klopp dejara su cargo como responsable de fútbol internacional, fue necesario un diálogo constante y de alto nivel entre la DFB y la dirección de Red Bull. Neuendorf reveló que mantuvo «conversaciones muy intensas con RB, concretamente con Oliver Mintzlaff», el director ejecutivo de la empresa, con el fin de alcanzar un acuerdo que ambas partes pudieran aceptar.
Al recordar aquellas conversaciones, elogió la profesionalidad de Red Bull. «Estoy muy agradecido a Oliver Mintzlaff por su disposición y por cómo desarrollamos las conversaciones. Ambos coincidimos rápidamente en que compatibilizar las funciones de Jürgen en el RB con el cargo de seleccionador nacional sería complicado», afirmó.
- Getty Images Sport
Años de lucha a lo largo de tres etapas como entrenador
Klopp hereda una selección que aún busca su identidad tras la generación dorada de 2014. Alemania fue eliminada en la fase de grupos del Mundial 2018, con Löw, y repitió fracaso en 2022 con Flick, destituido por la DFB. En septiembre de 2023 llegó Julian Nagelsmann, quien tuvo menos de un año para preparar a la anfitriona de la Euro 2024 y alcanzó unos respetables cuartos de final antes de extender su contrato hasta el Mundial de este verano.
Pero el equipo cayó en dieciseisavos ante Paraguay en penaltis, prolongando una sequía de éxitos que ya supera la década. En este escenario de decepciones llega Klopp, con la misión de devolver a la selección que un día fue sinónimo de excelencia al nivel que su historia exige.
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