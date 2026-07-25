Donación de un millón de euros y tres partidos: la Federación Alemana de Fútbol confirma un acuerdo inusual con Red Bull para asegurar a Jürgen Klopp como seleccionador nacional

La DFB tuvo que esforzarse para fichar a Klopp. Durante su presentación oficial el viernes, el presidente Bernd Neuendorf reveló que la federación donará un millón de euros a la fundación «Wings for Life», patrocinada por Red Bull, para liberarlo de sus compromisos.

Neuendorf explicó que este gesto reconocía la fluidez con la que Red Bull gestionó su liberación. «La Federación Alemana de Fútbol ha establecido estas condiciones especiales en reconocimiento al hecho de que la liberación se gestionó de una manera tan sencilla y sin trabas burocráticas», afirmó.