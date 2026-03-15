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Dominik Szoboszlai lanza una advertencia al Liverpool sobre la Conference League tras el decepcionante empate ante el Tottenham
Una llamada de atención para los Reds, que atraviesan dificultades
La derrota del domingo deja al actual campeón de la Premier League en quinta posición de la tabla, a dos puntos del Aston Villa, cuarto clasificado, y solo un punto por delante del Chelsea, sexto. El Liverpool suma actualmente 49 puntos en 30 partidos, y solo le quedan ocho encuentros por disputar hasta el final de la temporada. En declaraciones a Sky Sports tras el perjudicial empate 1-1 ante el Tottenham Hotspur, Szoboszlai lanzó una severa advertencia a sus compañeros.
«Tenemos que despertar», instó el centrocampista, apelando a la unidad. «Si seguimos así, la próxima temporada tendremos que conformarnos con jugar la Conference League. Deberían apoyarnos ahora que estamos pasando por un momento difícil, porque la temporada pasada, cuando nos proclamamos campeones a cuatro jornadas del final, todo el mundo estaba feliz».
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Análisis de un partido con dos mitades
El mediapunta fue, sin duda, el jugador más destacado, coronando unos 90 minutos muy activos con un brillante lanzamiento de falta, 121 toques, un 87 % de precisión en los pases y seis duelos ganados en el suelo. Sin embargo, se mostró perplejo ante el drástico bajón que permitió al Tottenham empatar. «En la primera parte jugamos muy bien. Controlamos todo el partido, ellos apenas crearon ocasiones», explicó Szoboszlai. «En la segunda parte, no sé, simplemente no hicimos lo mismo que en la primera. La pregunta es: ¿por qué? Nos sentaremos juntos a hablarlo. Este es el momento más difícil. Tenemos que mantenernos unidos».
Comprender la frustración en Anfield
El pitido final en Anfield fue recibido con un descontento palpable por parte de la afición local, algo muy diferente a las escenas de júbilo vividas durante la campaña en la que se proclamaron campeones el año pasado bajo la dirección de Arne Slot. Aunque no pudo ver la reacción inmediata en el campo, Szoboszlai reconoció el derecho de la afición a estar molesta y les pidió con vehemencia que siguieran apoyando al equipo. «No oí los abucheos, pero lo entiendo, porque la temporada pasada nos proclamamos campeones y esta temporada no estamos rindiendo como deberíamos», admitió. A continuación, instó a los aficionados a seguir siendo fieles, y añadió: «Deben seguir apoyándonos. Apóyenos ahora que estamos pasando por momentos difíciles».
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¿Qué le depara el futuro al Liverpool?
En busca de la redención, el Liverpool vuelve rápidamente a centrar su atención en Europa, donde recibirá al Galatasaray el miércoles en el partido de vuelta de su eliminatoria de la Liga de Campeones de la UEFA para remontar un 1-0 en contra. El equipo confiará en gran medida en su mediocampista estrella, que suma 11 goles y ocho asistencias en 41 partidos esta temporada. En el ámbito nacional, le espera una racha crucial al campeón, que no está pasando por su mejor momento, comenzando con un desplazamiento a Brighton el próximo sábado. La lucha por los cuatro primeros puestos se decidirá finalmente durante un agotador calendario de mayo, que incluye enfrentamientos de alto riesgo contra el Manchester United, el Chelsea y el Aston Villa, rival directo por los cuatro primeros puestos.
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