Dominik Szoboszlai arremete contra la afición del Liverpool tras el decepcionante empate ante el Tottenham

Tras el partido, Szoboszlai no se anduvo con rodeos al hablar del impacto que tiene que los aficionados se marchen antes de tiempo. «No creo que nos ayude que, a partir del minuto 80, la gente empiece a irse a casa; no nos ayuda en absoluto», declaró a los periodistas. El centrocampista instó a la afición a seguir mostrándose fiel a pesar de que el espectáculo ha bajado de tono en comparación con las hazañas de la temporada pasada, en la que se ganó el título. «Seguid apoyándonos. Todo el mundo se da cuenta de eso, y cuando encajamos un gol, la gente sigue marchándose; no se van cuando marcamos. Entiendo la frustración, pero los necesitamos; necesitamos a todo el mundo. Debería ser normal que en los momentos difíciles nos mantengamos más unidos porque eso es lo que necesitamos».