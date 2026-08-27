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Dominik Livakovic se une al Barcelona después de que el portero croata firme un contrato de cuatro años
El Barcelona confirma la llegada de Livakovic
El guardameta de 31 años ha comprometido su futuro con el gigante catalán al firmar un contrato de cuatro años que le mantendrá en el Spotify Camp Nou hasta el verano de 2030. Los informes apuntan a que el Barcelona ha acordado pagar una cantidad inicial de 2 millones de euros para hacerse con los servicios de Livakovic. El acuerdo también incluye variables por rendimiento que podrían hacer que el coste total del traspaso aumente en otros 2 millones de euros, elevando la inversión total potencial a 4 millones de euros
El club emitió un comunicado oficial confirmando el acuerdo: "Acuerdo alcanzado entre el FC Barcelona y el Fenerbahce SK para el traspaso de Dominik Livakovic. El guardameta croata firma por cuatro temporadas, hasta el 30 de junio de 2030".
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Aceleración rápida de las conversaciones de traspaso
Las negociaciones por el internacional croata se aceleraron de forma significativa durante la última semana, apartándose de la hoja de ruta original del club. En un principio, el equipo de captación liderado por el director deportivo Deco había planeado fichar a Livakovic y cederlo de inmediato para la temporada 2026-27. La intención era integrarlo en la dinámica del primer equipo solo después de que el contrato de Wojciech Szczesny expirara el año que viene. Sin embargo, la cúpula del club decidió acelerar el proceso tras sus impresionantes actuaciones en la escena mundial a principios de este verano.
El veterano guardameta, que fue uno de los jugadores más destacados del Mundial de la FIFA 2026, llegó a Cataluña a principios de esta semana para cerrar los detalles de su traspaso. Superó el reconocimiento médico sin ninguna complicación antes de reunirse con la directiva del club para firmar. La rapidez de las últimas fases de la operación pone de relieve hasta qué punto el Barcelona estaba decidido a asegurar su fichaje antes de que otros clubes europeos pudieran intervenir.
Papel dentro de la estructura de la plantilla de Flick
A pesar de su condición de héroe nacional en Croacia, se espera que Livakovic comience su etapa en el Barcelona en un papel secundario. Será principalmente el suplente de Joan Garcia, que se ha consolidado como el portero titular preferido del club. Esta jerarquía deja a Szczesny en una posición complicada, con el veterano polaco destinado probablemente a ocupar el papel de tercer portero durante el último año de su contrato con el club. Flick cuenta ahora con tres opciones del primer equipo, lo que le aporta la flexibilidad táctica necesaria para una exigente campaña nacional y europea.
Durante sus primeros días en la ciudad, se vio al guardameta instalándose en su nuevo entorno y reuniéndose con la cúpula del club. Según los detalles de su llegada, el jugador celebró el fichaje cenando en el restaurante Botafumeiro con el presidente Joan Laporta y el vicepresidente Rafa Yuste. Su representante, Andy Bara, también estuvo presente durante la comida, que sirvió como acto de bienvenida antes de la ceremonia oficial de firma de contrato en la que participaron Deco y Bojan Krkic.
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Planificación estratégica para el futuro
La incorporación de Livakovic es un claro indicador de la planificación a largo plazo del Barcelona en lo que respecta a su solidez defensiva. Al vincularlo con un contrato hasta 2030, el Barça se ha asegurado contar con un ganador contrastado que puede entrar en escena cuando sea necesario. Su capacidad para rendir bajo presión quedó reflejada de forma especialmente destacada durante su etapa con la selección croata, donde sus paradas y sus intervenciones heroicas en los penaltis le valieron un reconocimiento mundial. Flick tratará ahora de integrarlo de inmediato en los entrenamientos para asegurarse de que esté listo para los próximos partidos de LaLiga.
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