Las negociaciones por el internacional croata se aceleraron de forma significativa durante la última semana, apartándose de la hoja de ruta original del club. En un principio, el equipo de captación liderado por el director deportivo Deco había planeado fichar a Livakovic y cederlo de inmediato para la temporada 2026-27. La intención era integrarlo en la dinámica del primer equipo solo después de que el contrato de Wojciech Szczesny expirara el año que viene. Sin embargo, la cúpula del club decidió acelerar el proceso tras sus impresionantes actuaciones en la escena mundial a principios de este verano.

El veterano guardameta, que fue uno de los jugadores más destacados del Mundial de la FIFA 2026, llegó a Cataluña a principios de esta semana para cerrar los detalles de su traspaso. Superó el reconocimiento médico sin ninguna complicación antes de reunirse con la directiva del club para firmar. La rapidez de las últimas fases de la operación pone de relieve hasta qué punto el Barcelona estaba decidido a asegurar su fichaje antes de que otros clubes europeos pudieran intervenir.