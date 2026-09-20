Dominik Livakovic revela el secreto de su impacto inmediato en el Barcelona y cómo Dani Olmo le ayudó a brillar en su debut

Al hacer balance de su primera aparición oficial con el club, el guardameta de 31 años expresó su enorme orgullo por haber pisado por fin el césped con la camiseta del Barcelona. En declaraciones a los medios, Livakovic subrayó el esfuerzo colectivo necesario para sumar los tres puntos en Andalucía. «Hemos logrado un inicio de temporada perfecto y tenemos que seguir así», dijo, tal y como recoge Mundo Deportivo.

Adaptarse a la presión única que supone jugar en el Barcelona puede ser una tarea intimidante para cualquier recién llegado, pero Livakovic tenía una ventaja importante en la figura de Dani Olmo. Ambos jugadores comparten una larga historia, ya que pasaron varios años exitosos juntos en el Dinamo Zagreb antes de que sus carreras tomaran caminos distintos por Europa.

Livakovic no tardó en reconocer que contar con un amigo de confianza en la plantilla hizo que su transición fuera fluida. «Desde el primer día he tenido a Dani Olmo», explicó el portero. «Jugué con él en el Dinamo Zagreb hace seis o siete años. Ha sido fácil porque son chicos jóvenes y es como una familia. Es muy fácil adaptarse aquí».