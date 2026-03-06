Getty Images Sport
Traducido por
Dominic Solanke hace un llamamiento desesperado a sus compañeros del Tottenham para que «luchen cada minuto» y eviten el descenso tras la última derrota
Una temporada que se sale de control
La campaña del Tottenham sufrió otro revés al perder por 3-1 contra el Crystal Palace en el Tottenham Hotspur Stadium tras desperdiciar una ventaja inicial. Solanke había dado un respiro momentáneo al abrir el marcador, pero los Spurs se vieron rápidamente superados por un doblete de Ismaila Sarr y un gol de Jorgen Strand Larsen. La noche fue de mal en peor cuando el defensa clave Micky van de Ven fue expulsado, lo que mermó aún más una plantilla ya devastada por las lesiones en la zaga. Este último revés supone la 14.ª derrota del Tottenham en la Premier League esta temporada, lo que deja al club en el puesto 16, a solo un punto y dos posiciones de los puestos de descenso, cuando solo quedan nueve partidos por disputar.
- Getty Images Sport
No más excusas.
Inmediatamente después, Solanke reveló que el equipo había mantenido una serie de conversaciones sinceras en privado. «Acabamos de tener una gran conversación. Sabemos que la posición en la que nos encontramos no es, desde luego, la que queremos, así que tenemos que averiguar cómo salir de ella lo antes posible», declaró el delantero a TNT Sports. «Ya no estamos en condiciones de poner excusas. Tenemos que hacer nuestro trabajo en el campo».
Solanke hizo hincapié en que el equipo debe adaptarse a su nueva y desconocida situación en la parte baja de la tabla, y añadió: «Sabemos que el club no está acostumbrado a estar en esta posición, así que tenemos que entender que no va a ser fácil. Tenemos que luchar en cada partido, en cada minuto, para asegurarnos de mejorar».
Una era provisional en plena agitación
La llegada de Igor Tudor como entrenador interino aún no ha provocado el deseado «efecto del nuevo entrenador», ya que el técnico ha perdido sus tres primeros partidos. Tudor señaló la falta de estabilidad defensiva y la tendencia a pagar caro cada pequeño error como las principales razones del bache. A pesar de la creciente presión y la frustración manifiesta de la afición local, Tudor insistió en mantenerse optimista. «Siempre repito lo mismo, pero es así», afirmó. «Creer y crecer. No cometer errores. Esa es la clave del fútbol al fin y al cabo. Mantenerte ahí, no cometer errores. Un gol, siempre marcas».
- Getty Images Sport
Nueve partidos para salvar un legado
El Tottenham se enfrenta ahora a una dura recta final en la que cada punto es vital para evitar una catastrófica caída a la Championship. La pérdida de Van de Ven por sanción, junto con la actual crisis de lesiones en la defensa, deja a Tudor con un gran quebradero de cabeza táctico antes de una serie de partidos cruciales. Los Spurs deben encontrar rápidamente la manera de reforzar una defensa porosa que ha encajado goles de forma constante durante toda la primavera. A medida que se acerca el parón internacional, la plantilla tendrá una última oportunidad para reorganizarse, pero el impacto psicológico de una lucha por el descenso para un club de esta magnitud será el último reto para su resistencia.
Anuncios