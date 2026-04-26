Dominic Calvert-Lewin evitó la roja por tirar del pelo a Marc Cucurella, solo dos semanas después de que Lisandro Martínez fuera expulsado por lo mismo contra el delantero del Leeds

La semifinal de la FA Cup entre Chelsea y Leeds, con mucho en juego, se caldeó a mediados de la primera parte por un momento polémico. Los Blues ganaban 1-0 gracias a un cabezazo de Enzo Fernández, pero un pase largo a Calvert-Lewin provocó un encontronazo con Marc Cucurella.

Mientras el defensa español se cruzaba ante el delantero, Calvert-Lewin pareció agarrar un mechón del característico pelo del jugador del Chelsea. El árbitro Jarred Gillett y sus asistentes no vieron inicialmente el incidente, permitiendo que el juego continuara mientras Cucurella se desplomaba sobre el césped.

Tras revisar el VAR, Calvert-Lewin, que protestó su inocencia, pudo seguir en juego sin tarjeta amarilla, sorpresivamente para muchos.







