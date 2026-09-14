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Leeds United v Newcastle United - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Moataz Elgammal

Traducido por

Dominic Calvert-Lewin brilla mientras el Leeds United inflige al Newcastle United su primera derrota en la Premier League

D. Calvert-Lewin
Leeds
Leeds vs Newcastle
Newcastle
Premier League

El Leeds United logró una contundente victoria por 4-1 ante el Newcastle United en Elland Road, ascendiendo a la tercera posición de la tabla de la Premier League y provocando la primera derrota de la temporada para los visitantes. Los goles de la primera parte, un tanto en propia puerta, Jayden Bogle y Dominic Calvert-Lewin, dejaron el partido encarrilado muy pronto. Noah Okafor añadió el cuarto, mientras que Bazoumana Toure marcó el gol del honor al final.

  • El dominio inicial da sus frutos

    El Leeds no tardó en imponer su dominio, jugando con una intensidad feroz que desbordó a sus rivales desde el pitido inicial. El equipo de Matthias Jaissle tuvo problemas para soportar la presión constante.

    El gol llegó en unas circunstancias afortunadas, cuando el disparo de Ao Tanaka rebotó en Sean Steur y Lewis Miley antes de superar en parábola a Lukas Hornicek y convertirse en un gol en propia puerta. Apenas dos minutos después, Jayden Bogle dobló la ventaja. Un centro perfecto de James Justin encontró a Dominic Calvert-Lewin, cuyo potente cabezazo picado rozó el pelo de Bogle antes de entrar en la red.

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    Calvert-Lewin amplía la ventaja

    El Leeds no levantó el pie del acelerador y dejó prácticamente sentenciado el partido justo antes del descanso. Calvert-Lewin, que fue una amenaza constante para la defensa visitante, aprovechó una prolongación de Tarik Muharemovic tras un balón largo de Bogle.

    Después, Calvert-Lewin se impuso en el cuerpo a cuerpo a Sven Botman y sacó un potente disparo raso que superó a Hornicek para poner el tercero. El Leeds fue más rápido, más físico y mucho más agresivo, y dejó al equipo visitante deseando que el árbitro pitara para tener un breve respiro.

  • Okafor pone la guinda a la goleada

    La segunda parte siguió un guion similar, con el Leeds manteniendo el control del ritmo y generando numerosas ocasiones de peligro. Su incesante vocación ofensiva volvió a tener premio cuando Noah Okafor añadió un cuarto gol. Tras un saque de banda largo de Ethan Ampadu, el balón le cayó perfecto a Okafor, que conectó una impresionante volea a media altura que se coló en la escuadra lejana tras golpear en el poste. El Newcastle acabó encontrando un gol del honor en los últimos minutos por medio de Bazoumana Toure, que aprovechó un error defensivo para empujar el balón a la red.

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    ¿Qué les espera ahora al Leeds y al Newcastle?

    Tras esta contundente victoria, el Leeds ha escalado hasta la tercera posición de la clasificación de la Premier League y buscará mantener su excelente impulso en este arranque de temporada cuando reciba al Crystal Palace.

    Mientras tanto, el Newcastle ocupa la 12.ª plaza tras sufrir su primera derrota liguera de la campaña, y debe corregir cuanto antes sus fragilidades defensivas antes de recibir al Hull City antes del próximo parón internacional.

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