El momento más tenso llegó cuando Martínez fue expulsado con roja directa, tras revisar el VAR por tirar del pelo a Calvert-Lewin. Después del partido, el delantero del Leeds se mostró profesional: «No lo sé, yo no hago las reglas. Sentí que me tiraban del pelo, se lo dije al árbitro y él toma las decisiones. Ha sido una pena para él, lo haya hecho a propósito o no. No le guardo rencor».

Calvert-Lewin, que remató cinco veces sin éxito, fue decisivo al despejar el balón sobre la línea de gol en los últimos minutos.

«Estaba concentrado y atento. Hacía mi trabajo. Por suerte, pude despejar el balón de la línea y, quizá, eso compensó las ocasiones que fallé», añadió.