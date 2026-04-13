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Dominic Calvert-Lewin asegura que «no guarda rencor» por el tirón de pelo de Lisandro Martínez y explica su expulsión ante el Manchester United
Un Leeds impecable sorprende a un United apagado
Noah Okafor, con dos goles en los primeros 30 minutos, dio a los visitantes la ventaja definitiva que el Leeds había buscado toda la temporada. Aunque el United reaccionó al final con un cabezazo de Casemiro y la asistencia 17 de Bruno Fernandes, no le bastó para remontar.
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Calvert-Lewin reflexiona sobre su extraña expulsión
El momento más tenso llegó cuando Martínez fue expulsado con roja directa, tras revisar el VAR por tirar del pelo a Calvert-Lewin. Después del partido, el delantero del Leeds se mostró profesional: «No lo sé, yo no hago las reglas. Sentí que me tiraban del pelo, se lo dije al árbitro y él toma las decisiones. Ha sido una pena para él, lo haya hecho a propósito o no. No le guardo rencor».
Calvert-Lewin, que remató cinco veces sin éxito, fue decisivo al despejar el balón sobre la línea de gol en los últimos minutos.
«Estaba concentrado y atento. Hacía mi trabajo. Por suerte, pude despejar el balón de la línea y, quizá, eso compensó las ocasiones que fallé», añadió.
El foco sigue en evitar el descenso en la Premier League.
Con este resultado, el Leeds se aleja seis puntos del descenso y da un gran paso hacia la permanencia en la Premier League. Calvert-Lewin recordó que lo importante es sumar puntos partido a partido, no solo celebrar una victoria histórica en casa de Michael Carrick.
«Es fácil venir aquí y hacer historia, pero eso no importará al final de la temporada, cuando se cuenten los puntos. Eso es en lo único en lo que nos centramos: partido a partido, asegurándonos de que nos mantenemos en la Premier League», explicó el delantero, destacando el enfoque pragmático del equipo.
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Se agrava la crisis defensiva de Carrick
El United sufre una grave crisis defensiva antes de visitar al Chelsea, pues Martínez cumplirá tres partidos de sanción. El Leeds, tras su victoria, recibe al Wolves para consolidar su permanencia.