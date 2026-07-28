Según los nuevos cambios que entrarán en vigor con el inicio de la próxima temporada, los árbitros velarán por la rapidez en la ejecución de los saques de puerta y los saques de banda, que deberán realizarse en un plazo de cinco segundos. Si esto no ocurre, la posesión del balón pasa al equipo rival, que obtiene un saque de banda o un saque de esquina en lugar del saque de puerta. Esta medida tiene como objetivo reducir la pérdida de tiempo.
Los cambios también se realizarán con mayor rapidez: el jugador sustituido debe abandonar el terreno de juego en un plazo de diez segundos. Si se retrasa en la sustitución, no se le permite entrar al partido hasta pasado un minuto, o cuando el juego se detenga. Hasta entonces, el equipo juega con un jugador menos.
En cuanto al periodo de atención de las lesiones, los jugadores que reciban tratamiento en el campo o provoquen una interrupción del juego por lesión deben abandonar el terreno de juego durante al menos un minuto. Se exceptúan de ello los porteros y los jugadores que necesiten tratamiento tras cometer una falta que suponga tarjeta amarilla o roja para el rival. Asimismo, el jugador lesionado que vaya a ejecutar un penalti puede continuar jugando.
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