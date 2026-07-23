Hacía tiempo que circulaban numerosos rumores sobre él y, además, las conversaciones para una ampliación anticipada del contrato, que expiraba en 2027, se habían alargado eternamente: ahora Karim Adeyemi ha dejado el Borussia Dortmund y se ha marchado al FC Barcelona, donde le espera Hansi Flick, un entrenador que en su día le ayudó a debutar con la selección alemana. En varios sentidos, es una buena decisión por parte del BVB, aunque también deja al descubierto un plan fallido.
Traducido por
Dolorosa confesión: el traspaso de Karim Adeyemi revela una amarga verdad sobre el BVB
Hace cuatro años, los westfalianos pusieron sobre la mesa 30 millones de euros por el entonces jugador de 20 años para sacarlo de Salzburgo. Mucho dinero para el Borussia; apenas unos pocos futbolistas le costaron más al club en su historia. Se invirtió en una promesa de futuro cercano, pero también a largo plazo.
Pero ahora se puede constatar con facilidad: la inversión no dio los frutos que se esperaban en el BVB. Ese es el doloroso reconocimiento que deben hacerse en Dortmund. Adeyemi nunca se convirtió en un indiscutible referente en el Borussia Dortmund, y en realidad siempre estuvo muy lejos de ese estatus.
Aun así, en Dortmund se convirtió en internacional y dejó por momentos actuaciones brillantes. Sin embargo, últimamente, bajo las órdenes de Niko Kovac, Adeyemi pasó a ser un suplente a tiempo parcial y no un indiscutible punto fijo en el juego ofensivo. No lo consiguió con ninguno de sus entrenadores en el BVB. En la pasada temporada de la Bundesliga, el extremo promedió apenas 42 minutos por partido.
- Getty Images
BVB: Por eso es acertada la venta de Karim Adeyemi
Adeyemi llevó al césped en ocasiones, en momentos brillantes como en la Champions League, su inimitable profundidad y velocidad, y por momentos también firmó semestres muy correctos. Pero en el gris día a día de la liga y a lo largo de una temporada completa le faltaron, sencillamente, la constancia y también la profesionalidad para dar el siguiente paso decisivo en su carrera.
Que el Borussia reciba ahora por él una cantidad fija de traspaso de apenas 22 millones de euros dice mucho tanto del jugador como del club. Es cierto que, con bonus fáciles de alcanzar, así como con un 35 por ciento de una futura venta, los ingresos finales superarán con toda probabilidad la cantidad invertida originalmente. Pero no la rebasarán de forma notable, y precisamente ese era, naturalmente, el objetivo en 2022.
Así, la operación con Adeyemi no salió bien para el BVB. Sin duda, tiene el potencial para ofrecer bastante más tanto en rendimiento como en traspaso. Sin embargo, lo mostró con demasiada poca frecuencia. Por eso es correcto poner punto final y darse por satisfecho con el dinero que ahora se recibe por un suplente y un jugador que no irá al Mundial, con solo un año más de contrato.
- Getty Images Sport
Caso Adeyemi: ¿ha aprendido el BVB de Julian Brandt?
Que ahora con Adeyemi se desenchufe y se reinvierta el capital, en lugar de completar con él el siguiente ciclo de confirmación deportiva, es una noticia positiva y supone para el Borussia una cierta curva de aprendizaje. También muestra una nueva firmeza en la dirección deportiva en torno al trío formado por Carsten Cramer, Lars Ricken y Ole Book. El principio de esperanza, que en las últimas temporadas paralizó al club con demasiada frecuencia, parece estar dando paso a un pragmatismo más frío y orientado al rendimiento.
Es muy posible que también se haya aprendido de la situación de Julian Brandt. Dicho de forma herética, el club arrastró con él la esperanza de que un futbolista de enorme talento, pero crónicamente irregular en lo técnico, acabara convirtiéndose en el gran punto de referencia y líder indiscutible. Pero Brandt, cuyo contrato no fue renovado, osciló durante siete años entre la clase mundial y la categoría regional. No solo con él se aferró el BVB con terquedad a una narrativa que rara vez encontraba reflejo en la realidad sobre el campo.
Ahora, por supuesto, el Dortmund está obligado a buscar reemplazo en la parcela ofensiva. Encajaría muy bien en la nueva historia que el club quiere contar de cara al futuro si lograra hacerse con Said El Mala, un jugador de la categoría de estrella emergente de 19 años.
- Getty Images Sport
¿Quién podría convertirse en el Borussia Dortmund en el sustituto de Karim Adeyemi?
El Borussia tiene un gran interés en el jugador del Colonia, que en sus apariciones hasta ahora encarnó exactamente lo contrario del Adeyemi que a menudo parecía letárgico. El Mala aporta un desparpajo y un hambre que le vendrían bien al juego del Dortmund tras las actuaciones espesas y, futbolísticamente, a menudo bastante planas de los últimos meses.
La salida de Adeyemi, por tanto, no debería ser una pérdida que el club vaya a lamentar demasiado. Es el resultado lógico de una evolución en la que las expectativas y la realidad se han ido separando en exceso.
Porque, y eso también encaja en el relato actual del triunvirato de Dortmund, quien quiera desempeñar en el futuro y de forma permanente un papel importante en el BVB no puede brillar solo cuando se encienden los focos de la Champions League o el rival ofrece suficientes espacios. También tiene que hacerlo cuando en otoño el viento sopla de cara.
Karim Adeyemi: datos de rendimiento en el BVB
Partidos oficiales Goles Asistencias Tarjetas amarillas Tarjetas amarillas-rojas Tarjetas rojas 146 36 25 27 1 1
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias