Un ambiente de tristeza y luto se apodera de los partidos del fútbol europeo tras la muerte del delantero español del Tenerife, Jesús de Miguel, a los 30 años, después de una violenta colisión con el portero del Andorra, Jesús Owono, durante el encuentro entre ambos equipos en la Segunda División española.
El luto comenzó con el inicio de los primeros enfrentamientos de la cuarta jornada de la fase de liga de la Champions League, en los partidos entre el Galatasaray turco y el Stuttgart alemán, y entre el Shakhtar Donetsk ucraniano y el Sporting de Lisboa portugués, ya que la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA) decidió imponer un minuto de silencio en homenaje al alma del jugador fallecido.