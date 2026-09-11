El PSV Eindhoven abrió su campaña en la Liga de Campeones de la UEFA con un trabajado empate 1-1 ante el Shakhtar Donetsk de Arda Turan en el Philips Stadion. El conjunto ucraniano se adelantó en una jugada polémica en el tiempo añadido de la primera parte por medio de Gleiker Mendoza, después de que Sergino Dest sufriera una dura entrada en el centro del campo.

Impulsado por la frustración, el PSV respondió de inmediato tras el descanso. Armando Obispo puso un pase atrás preciso, lo que permitió a Dest medir a la perfección su llegada al área y marcar el empate con un disparo raso.

Pese a la presión final de los locales, ambos equipos tuvieron que conformarse finalmente con un reparto de puntos.