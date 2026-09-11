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¡Dolor, gloria y el país de los sueños! Dest pasa del dolor al gol en su regreso, mientras Sano cumple una fantasía de la infancia
El PSV reacciona para sumar un punto en casa
El PSV Eindhoven abrió su campaña en la Liga de Campeones de la UEFA con un trabajado empate 1-1 ante el Shakhtar Donetsk de Arda Turan en el Philips Stadion. El conjunto ucraniano se adelantó en una jugada polémica en el tiempo añadido de la primera parte por medio de Gleiker Mendoza, después de que Sergino Dest sufriera una dura entrada en el centro del campo.
Impulsado por la frustración, el PSV respondió de inmediato tras el descanso. Armando Obispo puso un pase atrás preciso, lo que permitió a Dest medir a la perfección su llegada al área y marcar el empate con un disparo raso.
Pese a la presión final de los locales, ambos equipos tuvieron que conformarse finalmente con un reparto de puntos.
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Dest, jugador del partido, admite una sensación amarga
Dest, que fue elegido Jugador del Partido por su redención goleadora, admitió que la plantilla se quedó decepcionada por no haber sumado los tres puntos. El lateral estadounidense destacó las dificultades tácticas que tuvo el PSV para desarmar el compacto planteamiento del Shakhtar durante el primer periodo.
Señaló que, aunque su rendimiento mejoró de forma significativa en la segunda parte, el resultado final dejó un sabor insatisfactorio.
«No pudimos superar su defensa», explicó Dest. «Están bien organizados. Quizá nuestro ritmo fue demasiado bajo, pero en la segunda parte fue otra historia. Aunque fue un empate contra un buen equipo, sentimos que había más posibilidades, así que en ese sentido sabe amargo».
Sano cumple un sueño de la infancia en su debut
Para el centrocampista Kodai Sano, el encuentro supuso un enorme hito personal, ya que hizo su debut oficial en la máxima competición de clubes de Europa. El internacional japonés reflexionó sobre su camino hasta la élite, al tiempo que reconoció los aspectos tácticos que el PSV debe pulir de cara al futuro.
Atribuyó a la disciplina defensiva del Shakhtar el hecho de que el PSV tuviera limitadas sus opciones de ataque durante todo el partido.
«Cuando era niño soñaba con ello», reveló Sano. «Para ser la primera vez, estoy orgulloso de mí mismo. Estoy muy feliz de llevar esta camiseta y creo que me he adaptado bastante bien, pero nos costó crear ocasiones y necesitamos mejorar».
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El campeón de los Países Bajos busca mejorar en Europa
Concluido su partido inaugural, el PSV centra ahora su atención en afinar sus movimientos ofensivos y el ritmo de juego en los próximos encuentros. Tanto Dest como Sano subrayaron que ganar en regularidad será vital si el campeón neerlandés quiere avanzar más allá de la fase de liga.
El equipo de Peter Bosz tratará de apoyarse en su mejor actuación en la segunda parte cuando retome sus compromisos nacionales y europeos.
La plantilla mantiene la confianza en que las lecciones aprendidas del empate les ayudarán a perfeccionar su planteamiento de cara a los retos que tienen por delante.
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