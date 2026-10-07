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«Dolió mucho»: Emiliano Martinez revela el dolor detrás de su sorprendente traspaso al Chelsea por 7,5 millones de libras desde el Aston Villa
En busca de un nuevo comienzo
El jugador de 34 años completó un sorprendente traspaso de 7,5 millones de libras al oeste de Londres al final del mercado de fichajes de verano. El técnico del Chelsea, Xabi Alonso, se movió con rapidez para fichar al portero argentino después de que Robert Sanchez ofreciera una actuación poco convincente en el estreno del club en la Premier League.
Martinez se adueñó de inmediato del dorsal número uno en Stamford Bridge, mientras que Sanchez fue posteriormente cedido al Como italiano.
Antes del traspaso, el guardameta disfrutó de una etapa muy exitosa en Villa Park, que incluyó la conquista de la Europa League. Sin embargo, una dura derrota por 1-0 ante España en la final del Mundial, disputada en Estados Unidos, le llevó a buscar un nuevo desafío lejos de los Midlands.
- MIS
«Me dolió mucho»
En declaraciones a los medios antes del amistoso contra Benín, Martínez explicó el peaje psicológico de quedarse a las puertas en la escena mundial. A pesar de eliminar a Inglaterra en el camino hacia la gran final, la derrota en el partido decisivo dejó una huella duradera en el veterano.
«Me costó un tiempo pensar; perder la final del Mundial dolió mucho», admitió el portero. «Intenté cambiar de club para despejarme mentalmente, y lo conseguí. Vine aquí [al Chelsea], y fue lo mejor que hice porque me siento útil, rápido y bien».
Añadió: «Al final, tengo que representar a mi país, a mi familia, y tengo que dar lo mejor de mí».
A Martínez también le preguntaron antes del partido por el capitán de la selección, Lionel Messi, quien recientemente disputó su partido de despedida. «Obviamente, intenté ayudar todo lo posible, y él lo sabe», dijo Martínez. «Siempre hablamos de ello, y fue uno de los mayores honores de mi carrera ayudarle a conseguir lo que más deseaba, porque es el mejor jugador de la historia».
La vida después de Messi
Martínez participó en una victoria por 3-0 en un amistoso ante Benín a primera hora del miércoles por la mañana, un partido que sirvió como parte de la despedida internacional de Messi. El legendario delantero marcó la ocasión con un penalti, preparándose para bajar el telón de una brillante carrera con Argentina.
Reconociendo el cambio monumental para la selección, Martínez señaló con franqueza el impacto de la salida de su capitán: «Deja un vacío enorme, pero aquí hay chicos con mucha personalidad».
- AFP
Problemas defensivos en Stamford Bridge
Aunque Martínez ha expresado su satisfacción con su nuevo entorno, se enfrenta a una tarea importante para enderezar el rumbo en el Chelsea. El equipo de Alonso ha tenido problemas para contener a sus rivales, ya que ha encajado más goles que cualquier otro equipo de la Premier League en lo que va de temporada. El Chelsea buscará reforzar su defensa y recuperarse tras un parón de tres semanas en el ámbito nacional cuando reciba al Bournemouth el sábado.
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