La evolución táctica del Manchester City bajo Maresca dio otro paso importante en Corea del Sur al desmantelar al Atlético de Madrid con una clínica actuación en la segunda parte. El campeón de la Premier League dejó destellos de brillantez durante todo el encuentro, pero fue la introducción de un juego directo por bandas lo que terminó por romper la sólida estructura defensiva de Diego Simeone. Semenyo fue el principal artífice de la victoria, atormentando a los laterales del Atlético con su velocidad y potencia en la banda izquierda. Su aportación fue decisiva, demostrando ser el factor diferencial en un partido que el City controló en gran medida pese a marcharse por detrás en la primera parte.

El gol del empate para el conjunto inglés llegó gracias a un momento de pura garra y calidad individual de Semenyo en el minuto 57. El extremo logró tirarse al suelo y evitar que el balón saliera por la línea de banda, se levantó de un salto en un solo movimiento y se deshizo de su marcador antes de internarse en el área. Puso un centro medido para Omar Marmoush, que estaba perfectamente colocado para empujarla a la red a bocajarro. Apenas dos minutos después, la dupla volvió a asociarse de una forma casi idéntica.