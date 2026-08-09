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Doblete de Omar Marmoush y exhibición de Antoine Semenyo para que el Manchester City se deshaga con facilidad del Atlético de Madrid
Semenyo lidera la remontada en la segunda parte
La evolución táctica del Manchester City bajo Maresca dio otro paso importante en Corea del Sur al desmantelar al Atlético de Madrid con una clínica actuación en la segunda parte. El campeón de la Premier League dejó destellos de brillantez durante todo el encuentro, pero fue la introducción de un juego directo por bandas lo que terminó por romper la sólida estructura defensiva de Diego Simeone. Semenyo fue el principal artífice de la victoria, atormentando a los laterales del Atlético con su velocidad y potencia en la banda izquierda. Su aportación fue decisiva, demostrando ser el factor diferencial en un partido que el City controló en gran medida pese a marcharse por detrás en la primera parte.
El gol del empate para el conjunto inglés llegó gracias a un momento de pura garra y calidad individual de Semenyo en el minuto 57. El extremo logró tirarse al suelo y evitar que el balón saliera por la línea de banda, se levantó de un salto en un solo movimiento y se deshizo de su marcador antes de internarse en el área. Puso un centro medido para Omar Marmoush, que estaba perfectamente colocado para empujarla a la red a bocajarro. Apenas dos minutos después, la dupla volvió a asociarse de una forma casi idéntica.
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El plan táctico de Maresca toma forma
Quedó claro desde el pitido inicial que Maresca ya ha inculcado una filosofía específica a esta plantilla durante su gira por Asia. El énfasis en aprovechar la amplitud fue evidente, con Savinho y Semenyo instruidos para abrirse a las bandas y encarar a sus marcadores en cada oportunidad. Savinho, en particular, fue un auténtico tormento en los primeros compases, entrando desde la derecha para sacar un disparo con rosca que se fue rozando el poste.
A pesar del dominio del City, se vio por detrás en el marcador contra el curso del juego en el minuto 43. Un córner del conjunto español fue despejado solo a medias hasta la frontal del área, donde Morten Hjulmand logró mantener viva la jugada. Filtró un balón inteligente entre un área abarrotada para encontrar al prodigio de 16 años Jorge Dominguez, que mostró una compostura extraordinaria para empujar la pelota por delante de Gianluigi Donnarumma. Fue un raro fallo de concentración de una defensa del City que, por lo demás, había dado sensación de solidez, con Vitor Reis dejando una impresión notable atrás.
El Atlético sufre para contener la presión del Manchester City
El equipo de Simeone tuvo problemas para hacer frente a la presión sostenida aplicada por el conjunto de la Premier League, especialmente pasada la hora de partido, cuando los cambios masivos alteraron su ritmo. El Atlético hizo nueve sustituciones en el minuto 64, entre ellas la entrada del ídolo local Kang-In Lee, pero no logró recuperar el control del encuentro. Antes de los cambios, Jan Oblak había tenido trabajo, en especial al negarle el gol a Tijjani Reijnders en los dos primeros minutos después de que Dani Martinez regalara el balón al centrocampista del City.
El gigante español sí tuvo sus momentos, especialmente por medio de Obed Vargas, que obligó a Donnarumma a intervenir después de que Koke le robara la posesión a Kovacic en una zona peligrosa. Más tarde, en la primera parte, Kang-In tuvo una ocasión para empatar, pero mandó su disparo muy por encima del larguero tras rematar un pase atrás dentro del área. A medida que el reloj avanzaba, el City seguía pareciendo el equipo con más opciones de volver a marcar. Divin Mubama desperdició una ocasión clarísima cuando se quedó solo ante el portero, viendo cómo su disparo lo detenía el guardameta suplente Salvi Esquivel.
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Aït Nouri cierra el acuerdo en Seúl
La victoria quedó finalmente asegurada en el minuto 90 por Rayan Ait Nouri, que mostró una gran insistencia después de fallar una ocasión similar apenas unos segundos antes. Mubama fue esta vez el asistente, filtrando un pase inteligente hacia la carrera del incisivo carrilero, que no perdonó y colocó su remate en la escuadra inferior de la portería. El gol puso el broche ideal a una actuación que reflejó la superioridad del City tanto en la posesión como en la generación de ocasiones.
Este resultado pone fin a una exitosa gira asiática para el City, que incluyó un empate contra el Inter de Milán en Hong Kong y una victoria sobre el K-League All Stars. Ahora, la plantilla centra su atención en la Community Shield del próximo fin de semana en el Millennium Stadium de Cardiff, donde se enfrentará al Arsenal en el tradicional partido que abre la temporada.
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