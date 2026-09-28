El delantero de Países Bajos Mexx Meerdink disfrutó de un debut soñado con la selección absoluta al marcar los dos goles en la victoria por 2-1 ante Serbia en la UEFA Nations League en el estadio Rajko Mitic. El delantero del AZ, al que el seleccionador Xavi Hernández dio la titularidad por la lesión de Brian Brobbey, abrió el marcador con un penalti transformado con sangre fría en la primera parte.

Después de que Luka Jović empatara para los locales al inicio de la segunda mitad, Meerdink aprovechó un pase de Guus Til con una definición al deslizamiento en el minuto 78.

El resultado dio a Países Bajos su primera victoria de la campaña.