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Alvino Hanafi
Traducido por

¡Doblete de Mexx! El canterano del AZ vive su sueño de infancia con un penalti de sangre fría y el gol de la victoria en Belgrado al deslizarse

Holanda
M. Meerdink
UEFA Nations League A

El delantero del AZ Mexx Meerdink describió su actuación de dos goles en la victoria por 2-1 de Países Bajos sobre Serbia como el cumplimiento de un sueño de infancia. El atacante de 23 años aprovechó su oportunidad en su debut como titular en Belgrado tras la baja por lesión de Brian Brobbey.

  • Meerdink inspira a Países Bajos a su primera victoria con Xavi

    El delantero de Países Bajos Mexx Meerdink disfrutó de un debut soñado con la selección absoluta al marcar los dos goles en la victoria por 2-1 ante Serbia en la UEFA Nations League en el estadio Rajko Mitic. El delantero del AZ, al que el seleccionador Xavi Hernández dio la titularidad por la lesión de Brian Brobbey, abrió el marcador con un penalti transformado con sangre fría en la primera parte.

    Después de que Luka Jović empatara para los locales al inicio de la segunda mitad, Meerdink aprovechó un pase de Guus Til con una definición al deslizamiento en el minuto 78.

    El resultado dio a Países Bajos su primera victoria de la campaña.

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  • Una delantera reflexiona sobre una semana de locura y su sangre fría desde el punto de penalti

    En declaraciones a los periodistas tras el pitido final, Meerdink expresó su absoluta alegría por su rápida progresión, de suplente contra Alemania a autor del gol de la victoria en Belgrado. El joven delantero reveló que se sintió completamente tranquilo al encargarse de transformar el penalti después de que Crysencio Summerville sufriera la falta.

    Meerdink subrayó que ayudar al equipo a sumar tres puntos hizo que la ocasión fuera aún más especial.

    "Es un sueño de la infancia", afirmó Meerdink. "Todo ha sucedido muy rápido esta semana. Sentí un poco de presión antes del penalti, pero marcar dos goles y ayudar al equipo a ganar sienta genial".

  • El delantero recibe elogios por su total ética de trabajo al servicio del equipo

    Más allá de sus dos goles, Meerdink recibió grandes elogios del técnico Xavi por su incansable trabajo defensivo y su presión sin balón. Actuando como referencia en ataque, el delantero desbarató continuamente la salida de balón de Serbia mientras se asociaba con fluidez con Joey Veerman y Til.

    Xavi confirmó que Meerdink es el segundo lanzador de penaltis designado, por detrás de Cody Gakpo.

    Meerdink expresó su gratitud por la confianza que el cuerpo técnico ha depositado en él.

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  • imago-sport-1083883041.jpgANP

    El joven delantero aspira a ser titular contra Grecia

    Meerdink y sus compañeros centran ahora su atención en el encuentro de la Liga de Naciones del jueves contra la líder del grupo, Grecia, en Tesalónica. El delantero aspira a mantener su impulso y conservar su puesto en el once inicial de Xavi.

    Serbia visita a los Países Bajos en Eindhoven en el partido de vuelta del domingo.

    Meerdink busca prolongar su racha goleadora con los Países Bajos.

UEFA Nations League A
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