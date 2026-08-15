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Doblete de Joao Pedro y gol en su debut de Rogers sellan la victoria del Chelsea: los blues se deshacen de la Real Sociedad en medio de una recepción dispar para Enzo Fernandez
Alonso se mantiene fiel a la hoja de ruta del Leverkusen
Parece que Alonso ya ha definido su identidad táctica para la próxima campaña, al apostar por un sistema 3-4-3 por tercer partido consecutivo. Es un dibujo que le funcionó excepcionalmente bien durante su histórica etapa en el Bayer Leverkusen, en la que ganó la Bundesliga, y su aplicación en el Chelsea sugiere un cambio definitivo respecto al 4-2-3-1 visto a principios de este verano.
El planteamiento táctico también brindó una plataforma para que los nuevos fichajes Morgan Rogers y Maxence Lacroix debutaran. Rogers, incorporado por 117 millones de libras, no tardó en dejar su huella al ver puerta dentro de los primeros diez minutos. Sin embargo, la primera parte no estuvo exenta de fallos. El Chelsea tuvo problemas para mantener una presión constante, a menudo replegándose demasiado y permitiendo a los visitantes españoles marcar el ritmo, un desajuste que acabó costándole caro cuando Jon Mikel Aramburu restableció la igualada con una volea desde la frontal del área poco antes del descanso.
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Joao Pedro mantiene su racha goleadora
A pesar de las dudas en la primera parte, el Chelsea salió para el segundo periodo con energía y propósito renovados. Joao Pedro, que ha sido el jugador más destacado del verano para el conjunto del oeste de Londres, devolvió la ventaja apenas dos minutos después de la reanudación. El delantero brasileño se elevó por encima de todos para conectar un preciso centro del capitán Reece James y cabeceó a gol para deleite de la afición de Stamford Bridge.
Sin embargo, el delantero no había terminado ahí y añadió un segundo tanto en el tramo final del partido para elevar su cuenta en la pretemporada a unos impresionantes siete goles. Su definición en el minuto 77 prácticamente sentenció el encuentro y aseguró que el Chelsea llegara a la nueva temporada con una victoria.
Recepción dispar para Enzo Fernández
El principal tema de conversación de la tarde llegó en el minuto 62, cuando Fernández entró como suplente. El centrocampista argentino fue recibido con una mezcla de silbidos y aplausos, en un ambiente extraño tras las recientes especulaciones sobre un posible traspaso al Manchester City.
El contexto internacional también influyó en la fría recepción, dada la implicación de Fernández en las polémicas celebraciones de Argentina por el Mundial, que tocaron una fibra sensible en Inglaterra. Sin embargo, a medida que avanzó el partido, la desaprobación desde la grada empezó a desvanecerse, sustituida por los ya habituales cánticos con el nombre del centrocampista.
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Pensando en el estreno del Fulham
La victoria sobre la Real Sociedad puso el broche ideal a la irregular pretemporada del Chelsea. El Chelsea abrió su calendario veraniego con un entretenido triunfo por 6-4 sobre el Western Sydney Wanderers, antes de encadenar derrotas por 2-1 y 1-0 contra el Tottenham y la Juventus, respectivamente. Después llegó una convincente victoria por 3-0 ante el AC Milan, junto a un emocionante empate 3-3 frente al Johor Darul Ta'zim, antes de culminar con la actuación de hoy en Stamford Bridge.
Ahora la atención se centra en la competición oficial, con el Chelsea preparado para abrir su campaña de la Premier League a domicilio ante el Fulham el 24 de agosto. Bajo la dirección del nuevo entrenador Alonso, el Chelsea estará decidido a empezar con buen pie e iniciar una sólida recuperación, con el objetivo de dejar atrás la decepción del frustrante décimo puesto de la temporada pasada.
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