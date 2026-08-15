Parece que Alonso ya ha definido su identidad táctica para la próxima campaña, al apostar por un sistema 3-4-3 por tercer partido consecutivo. Es un dibujo que le funcionó excepcionalmente bien durante su histórica etapa en el Bayer Leverkusen, en la que ganó la Bundesliga, y su aplicación en el Chelsea sugiere un cambio definitivo respecto al 4-2-3-1 visto a principios de este verano.

El planteamiento táctico también brindó una plataforma para que los nuevos fichajes Morgan Rogers y Maxence Lacroix debutaran. Rogers, incorporado por 117 millones de libras, no tardó en dejar su huella al ver puerta dentro de los primeros diez minutos. Sin embargo, la primera parte no estuvo exenta de fallos. El Chelsea tuvo problemas para mantener una presión constante, a menudo replegándose demasiado y permitiendo a los visitantes españoles marcar el ritmo, un desajuste que acabó costándole caro cuando Jon Mikel Aramburu restableció la igualada con una volea desde la frontal del área poco antes del descanso.