Alterphotos
Traducido por
¡Doble revés para el Rayo Vallecano! El equipo de LaLiga deberá terminar el partido contra el Athletic Club a puerta cerrada y sufragar los gastos de desplazamiento de su rival tras los incidentes en la grada
Una resolución disciplinaria ordena el cierre del estadio
El juez único de disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha determinado oficialmente que el partido suspendido entre el Rayo Vallecano y el Athletic Club se completará a puerta cerrada. La decisión es consecuencia directa del lanzamiento reiterado de objetos al terreno de juego durante el encuentro original, disputado el 10 de octubre.
Según As, el árbitro se vio obligado a detener el partido dos veces antes de suspenderlo definitivamente, después de que la Policía Nacional confirmara que no podía garantizar la seguridad de las personas que se encontraban en el estadio. La resolución del organismo federativo, emitida el 16 de octubre, busca evitar que se repitan los incidentes que empañaron el primer encuentro.
Pese a la contundencia de la medida, el juez de la RFEF aclaró que la orden de jugar sin público no constituye técnicamente una nueva sanción disciplinaria. Se trata, en cambio, de una medida preventiva de seguridad destinada a garantizar que el partido pueda concluir sin más interferencias.
- Alterphotos
El Rayo afronta una factura por gastos de viaje
El encuentro acabó sumido en un caos absoluto cuando la afición local expresó su profundo descontento con la actual directiva del club. Al impedir la presencia de público, los responsables de La Liga esperan evitar las presiones externas que llevaron a la suspensión del partido en la primera parte.
Además de la prohibición de público en el estadio, el Rayo Vallecano deberá asumir los gastos ocasionados por la interrupción. Como club anfitrión responsable de la seguridad del estadio, tendrá que cubrir todos los gastos de viaje y alojamiento en que incurra el Athletic Club para disputar el partido en la nueva fecha. Salvo que ambos clubes lleguen a un acuerdo alternativo por su cuenta, el equipo vasco presentará sus facturas al juez, que comprobará que los costes sean razonables antes de exigir el pago.
Escenas caóticas provocan la suspensión anticipada
El partido original duró solo 24 minutos antes de que la situación se volviera insostenible para el equipo arbitral y los jugadores. La tensión ya era elevada antes del pitido inicial, pero el ambiente se volvió hostil cuando los aficionados empezaron a lanzar aviones de papel, pelotas de plástico y, finalmente, botellas de vidrio al terreno de juego.
La mayoría de los objetos procedían del fondo del estadio situado sobre los vestuarios y caían en la zona donde los jugadores y el personal de los equipos estaban más expuestos. Aunque ninguno de los proyectiles golpeó a nadie, las constantes interrupciones hicieron imposible mantener el ritmo y la integridad del partido oficial, según informó Diario As.
El acta arbitral señaló que el árbitro intentó reanudar el juego tras dos interrupciones de diez minutos, durante las cuales los equipos se refugiaron en los vestuarios. Sin embargo, la actitud desafiante de la grada no cambió: apenas 16 segundos después de una de las reanudaciones, volvieron a caer objetos sobre el césped. La afición local, encabezada por los ultras Bukaneros, estaba claramente decidida a aprovechar el partido para protestar contra el presidente del club, Raul Martin Presa.
- Getty Images Sport
Logística para el partido reprogramado
Cuando se reanude el partido, continuará exactamente desde el momento en que se detuvo: el minuto 24 de la primera parte. En concreto, restan 20 minutos y 44 segundos del primer tiempo, más al menos diez minutos de descuento para compensar las interrupciones anteriores, y después se disputará toda la segunda parte. El marcador sigue 0-0 y el juego se reanudará con un saque de banda a favor del Rayo Vallecano.
En cuanto a quiénes podrán jugar, las normas para la reanudación son muy concretas para garantizar la equidad. Podrá participar cualquier futbolista que estuviera inscrito en cualquiera de los dos clubes el 10 de octubre, aunque no formara parte de la convocatoria inicial para el partido. Sin embargo, quienes ya habían sido sustituidos antes del minuto 24 no podrán volver al terreno de juego. Además, no podrán participar quienes hayan sido sancionados con una suspensión como consecuencia directa de los incidentes ocurridos durante el partido suspendido.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias