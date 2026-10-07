AFP
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¿Doble problema para el Manchester City? La UEFA vigila el caso de la Premier League mientras el City se expone a posibles sanciones secundarias
La UEFA espera la apelación del Manchester City
El Manchester City fue declarado recientemente culpable de 114 de los 115 cargos financieros presentados contra el club por la Premier League. Entre las acusaciones más graves figura la afirmación de que el club orquestó acuerdos de patrocinio artificiales para aumentar sus ingresos en aproximadamente 900 millones de libras entre 2009 y 2018.
Tras el veredicto de culpabilidad, el gigante del Etihad presentó una apelación oficial la semana pasada. El club sigue defendiendo su absoluta inocencia e insiste en que posee «pruebas irrefutables» que finalmente le exonerarán de cualquier irregularidad.
Un panel independiente de tres miembros revisará la apelación del club. Se espera una resolución definitiva antes de que concluya la temporada actual.
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El organismo rector europeo, en alerta
Según Sky Sports, la UEFA está siguiendo de cerca el desarrollo de los procedimientos legales en curso en Inglaterra. Según se informa, el organismo rector europeo esperará a que el panel independiente emita su veredicto final sobre la apelación del City antes de decidir si pone en marcha su propia investigación.
En caso de que se confirme la resolución de la Premier League, sigue sin estar claro qué medidas punitivas podría adoptar exactamente la UEFA. Sin embargo, la perspectiva de una sanción secundaria a nivel europeo añade otra capa de riesgo para el club de Mánchester mientras lucha por limpiar su nombre en el ámbito nacional.
Ecos de anteriores batallas por el FFP
No es la primera vez que el City choca con las autoridades del fútbol por la normativa financiera. En 2020, la UEFA sancionó inicialmente al club con dos años sin competir en Europa y le impuso una multa de 30 millones de euros (25,4 millones de libras) por infracciones del Fair Play Financiero.
Esa sanción fue revocada posteriormente tras un recurso ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS). La penalización económica también se redujo de forma significativa hasta los 10 millones de euros (8,5 millones de libras).
En el ámbito nacional, lo que está en juego sigue siendo enormemente importante. Los rumores sobre posibles sanciones de la Premier League continúan circulando, desde enormes deducciones de puntos y fuertes multas hasta la retirada sin precedentes de grandes títulos del pasado o la expulsión directa de la máxima categoría.
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Una espera crucial para el Manchester City
El foco inmediato del City sigue estando en el terreno de juego, pero la inminente batalla legal proyectará sin duda una sombra sobre su campaña. Con la previsión de que el panel de apelación emita sus conclusiones antes del final de la temporada, el club afronta una espera tensa.
Hasta que se determine esa resolución legal definitiva, tanto las sanciones nacionales de la Premier League como cualquier respuesta posterior de la UEFA seguirán claramente en suspenso.
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