Liverpool se enfrentará al líder de la clasificación de Enzo Maresca sin dos de sus armas ofensivas más potentes. Tanto Isak como Gakpo sufrieron sus respectivos problemas mientras representaban a sus países durante el reciente parón internacional.

Gakpo se vio obligado a abandonar la concentración de Países Bajos tras una dura entrada que le dejó un problema en el tobillo. Mientras, Isak sufrió una lesión en el muslo con Suecia, lo que priva al Liverpool de un delantero que ya ha marcado cuatro goles en cinco apariciones ligueras este curso.

Este doble golpe deja a Iraola sin una potencia ofensiva importante. Juntos, ambos han sido fundamentales en el inicio invicto del Liverpool en la liga, con Gakpo aportando dos goles y cuatro asistencias en todas las competiciones en lo que va de temporada.



