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Bologna FC 1909 v Hellas Verona FC - Serie AGetty Images Sport

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Doble golpe para el Bolonia: Pobega y Odgaard, baja para el partido contra la Lazio. La convocatoria de Italiano y el estado de los dos lesionados

Tras la maratoniana eliminatoria de la Europa League contra la Roma, el Bolonia pierde a dos piezas clave para el partido en casa contra la Lazio

Malas noticias para el Bolonia en vísperas del importante partido de liga que disputará en casa contra la Lazio. De hecho, Italiano no podrá contar ni con Tommaso Pobega ni con Jens Odgaard, ya que ambos están de baja por una lesión muscular.

  • EL ESTADO DE FORMA DE POBEGA Y ODGAARD

    Según el parte médico publicado por el Bolonia, Pobega y Odgaard no podrán jugar mañana en el «Dall'Ara» debido a una molestia muscular: el primero en el iliopsoas derecho y el segundo en el muslo izquierdo. El objetivo del Bolonia es que ambos se recuperen a tiempo para el partido fuera de casa de Pascua en Cremona, el 5 de abril.

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  • LOS CONVOCADOS

    Esta es la lista de convocados del Bolonia:


    Porteros: Pessina, Ravaglia, Franceschelli.


    Defensas: Casale, Heggem, Helland, Lucumi, Lykogiannis, Mario, Miranda, Vitik, Zortea.


    Centrocampistas: Ferguson, Freuler, Moro, Sohm.


    Delanteros: Bernardeschi, Cambiaghi, Castro, Dallinga, Domínguez, Orsolini, Rowe.

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