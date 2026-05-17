¡Doble entrenamiento para Lionel Messi! Así se prepara el mejor jugador argentino de todos los tiempos para el Mundial 2026, mientras Rodrigo de Paul revela el exigente régimen del Inter de Miami

A pesar de haber ganado todos los grandes títulos del fútbol mundial, Messi trabaja más que nunca.

Según De Paul, el capitán del Inter de Miami añade una doble sesión de entrenamiento a su rutina diaria, además de sus compromisos con el club.

En una entrevista con Lo del Pollo, De Paul explicó que este plan de entrenamiento especializado lleva varios meses en marcha. «Hace entre dos y tres meses, nos marcamos un plan de entrenamiento más allá de lo que hacemos en el club y los dos nos matamos para alcanzar la mejor forma física», reveló el centrocampista. «Nos propusimos un doble turno, contamos con nuestro preparador físico allí y lo damos todo».



