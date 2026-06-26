Doble baja por lesiones en Inglaterra: Reece James y Declan Rice se perdieron el entrenamiento previo al último partido de grupo contra Panamá

El capitán del Chelsea preocupa al cuerpo médico de Inglaterra tras ausentarse del entrenamiento del jueves. El lateral derecho, de 26 años, sufrió una lesión en el isquiotibial durante el empate sin goles ante Ghana el martes y está bajo vigilancia. Debido a su historial de lesiones musculares, el cuerpo técnico no quiere arriesgar su estado físico.

Para Tuchel, la lesión llega en un momento clave, pues ya no tiene muchas opciones en el lateral derecho. Inglaterra ya perdió a Tino Livramento por una lesión en la pantorrilla antes del torneo, así que una baja prolongada de James dejaría a la selección muy mermada en esa posición de cara a las eliminatorias.



