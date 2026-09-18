El nuevo seleccionador de los Países Bajos, Xavi Hernandez, presentó oficialmente su primera convocatoria de 26 jugadores para la próxima campaña de la Liga de Naciones de la UEFA. El español de 46 años, que asumió el cargo en agosto junto a sus asistentes Oscar Hernandez, Sergio Allegre, Ruud van Nistelrooij y Adil Ramzi, concedió sus primeras convocatorias con la absoluta a Ruben van Bommel y Gjivai Zechiel.

La lista completa la integran Nathan Ake, Ruben van Bommel, Brian Brobbey, Virgil van Dijk, Denzel Dumfries, Mark Flekken, Jeremie Frimpong, Cody Gakpo, Lutsharel Geertruida, Ryan Gravenberch, Jorrel Hato, Jan Paul van Hecke, Justin Kluivert, Teun Koopmeiners, Noa Lang, Donyell Malen, Tijjani Reijnders, Robin Roefs, Crysencio Summerville, Kenneth Taylor, Jurrien Timber, Quinten Timber, Joey Veerman, Micky van de Ven, Bart Verbruggen y Gjivai Zechiel.

Los jugadores se reunirán en la sede de la selección nacional en Zeist el lunes 21 de septiembre por la tarde.



