Tras una exitosa cesión que incluyó la conquista de la FA Cup en 2025, Chilwell regresó a Selhurst Park y compartió su alegría: «Es increíble estar de vuelta. Es bonito ver algunas caras conocidas, y estoy realmente ilusionado por reincorporarme, ver a los chicos y a los aficionados, y volver a ponerme en marcha».

El lateral de 29 años, que ha sido 21 veces internacional con Inglaterra, jugó anteriormente en el Chelsea, el Leicester City y el Huddersfield Town antes de pasar la temporada pasada en la Ligue 1 con el Strasbourg.