Spence ha llegado a Italia para cerrar su espectacular traspaso de verano al Inter. Según TuttoMercato, el defensa del Tottenham aterrizó en Milán a última hora del jueves por la noche antes del reconocimiento médico previsto con el gigante de la Serie A este viernes. Los dos clubes europeos han alcanzado un acuerdo completo por un traspaso con una tarifa inicial de 31,5 millones de euros (27 millones de libras). El lucrativo acuerdo también incluye varias variables por rendimiento que podrían elevar fácilmente el paquete final hasta los 35 millones de euros (30 millones de libras).

Además, el Tottenham se ha asegurado inteligentemente un 10 % de una futura venta. Según las informaciones, Spence no tuvo absolutamente ningún problema para acordar sus condiciones personales con el gigante italiano, lo que señala el final de su imprevisible etapa de cuatro años en el norte de Londres.