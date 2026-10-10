Spence por fin está en condiciones de hacer su debut oficial con el Inter este próximo fin de semana. El versátil lateral ha sufrido un inicio frustrante en Italia, pero ahora ya ha sido declarado oficialmente apto y disponible. Se incorporó al club de la Serie A procedente del Tottenham en un traspaso de verano de 35 millones de euros. Sin embargo, los aficionados se han visto obligados a esperar con paciencia para ver en acción a su nuevo fichaje.

Spence ha estado completamente inactivo desde que representó a Inglaterra en el Mundial de 2026. Necesitó unas largas vacaciones tras el torneo y después pasó por un proceso de rehabilitación prolongado y minucioso para recuperarse de un problema físico persistente.