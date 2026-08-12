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Djed Spence dio el sí al Inter mientras el club lanza una oferta formal de traspaso por la estrella del Tottenham
El Inter intensifica su persecución de Spence
El Inter se ha unido a la carrera por fichar al defensa del Tottenham Spence, y el gigante italiano ha presentado una primera oferta formal por el jugador de 25 años. Tras un verano movido en el mercado de la Premier League, el Tottenham parece dispuesto a facilitar la salida del lateral, que ha perdido posiciones en el orden de preferencias de Roberto De Zerbi pese a su impresionante reputación en la escena internacional.
Según el experto en fichajes Fabrizio Romano, el Inter ha puesto sobre la mesa una propuesta de más de 30 millones de euros mientras busca reforzar sus opciones defensivas para el técnico Christian Chivu. La oferta refleja la seria intención del Inter de devolver a Italia al exjugador del Nottingham Forest, que anteriormente pasó un tiempo cedido en el Genoa, después de un verano de fuerte inversión en el Tottenham Hotspur Stadium.
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Acuerdo alcanzado en términos personales
En un avance importante para el traspaso, Spence ha dado luz verde a la operación. Según GiveMeSports, el defensa ha alcanzado un acuerdo total en los términos personales con el club milanés, lo que indica su deseo de volver a ponerse a prueba en la Serie A.
Sin embargo, se espera que el Tottenham se mantenga firme y pida una cifra ligeramente superior. Aunque la oferta del Inter de 30 millones de euros (25,6 millones de libras) es importante, las informaciones apuntan a que el club del norte de Londres exige al menos 35 millones de euros (30 millones de libras), además de variables vinculadas al rendimiento. La directiva del Tottenham es consciente del interés de otros equipos de la Premier League y está decidida a asegurar una tasación que refleje la cotización del jugador tras una sensacional campaña en el Mundial con Inglaterra.
La renovación defensiva del Tottenham
La posible salida de Spence se produce en un periodo de transición importante en la defensa del Tottenham. El club se ha mostrado increíblemente activo en la actual ventana de fichajes, asegurando las llegadas de Andy Robertson, Marcos Senesi y Jan Paul van Hecke. Además, el lateral derecho titular Pedro Porro ha comprometido su futuro con el club al firmar un nuevo contrato de larga duración, lo que reduce aún más las opciones de Spence de tener minutos con regularidad en el primer equipo.
Con Robertson, Destiny Udogie y Porro actualmente por delante de él en la rotación de laterales, un traspaso al extranjero ofrece a Spence la mejor oportunidad para mantener su impulso.
- AFP
Rivales dejados atrás en la carrera por el fichaje
Aunque el Inter es ahora el claro favorito, no fue el único club que siguió de cerca la situación de Spence este verano. Tanto el Manchester United como el Liverpool habían sido vinculados con el lateral en varios momentos del mercado. Sin embargo, el interés desde Anfield parece haber sido exagerado. Romano aclaró que el interés del Liverpool se había sobredimensionado y que no había nada avanzado entre las dos partes.
Esto ha permitido al Inter adelantarse a la competencia y entrar en una fase decisiva de la operación. Con la aprobación del jugador ya asegurada, el foco sigue puesto en las conversaciones en los despachos entre ambos clubes.
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