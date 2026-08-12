El Inter se ha unido a la carrera por fichar al defensa del Tottenham Spence, y el gigante italiano ha presentado una primera oferta formal por el jugador de 25 años. Tras un verano movido en el mercado de la Premier League, el Tottenham parece dispuesto a facilitar la salida del lateral, que ha perdido posiciones en el orden de preferencias de Roberto De Zerbi pese a su impresionante reputación en la escena internacional.

Según el experto en fichajes Fabrizio Romano, el Inter ha puesto sobre la mesa una propuesta de más de 30 millones de euros mientras busca reforzar sus opciones defensivas para el técnico Christian Chivu. La oferta refleja la seria intención del Inter de devolver a Italia al exjugador del Nottingham Forest, que anteriormente pasó un tiempo cedido en el Genoa, después de un verano de fuerte inversión en el Tottenham Hotspur Stadium.



