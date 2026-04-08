Varios vídeos difundidos en las redes sociales muestran una actuación, en algunos casos brutal, de la policía española contra grupos de aficionados del campeón alemán. Al parecer, ya antes del inicio del partido se produjeron disturbios y enfrentamientos entre las fuerzas del orden y los seguidores del Bayern.
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Disturbios en el partido de la Liga de Campeones en Madrid: la policía española actúa con brutalidad contra los aficionados del Bayern de Múnich
En las imágenes se ve cómo los agentes de policía arremeten contra los aficionados con porras, los empujan, los acorralan y, en algunos casos, se los llevan utilizando la fuerza. Por ejemplo, las fuerzas del orden se llevan a un hombre mayor mientras su hija lo llama desesperadamente.
No ha habido ninguna declaración oficial por parte del Bayern, y la policía de Madrid tampoco se ha pronunciado hasta ahora sobre los incidentes. Solo en las redes sociales se critica duramente la actuación de los agentes y se cuestiona la proporcionalidad de la intervención.
Ya en 2017 se produjeron enfrentamientos con aficionados del Bayern
Ya se había producido un incidente similar en 2017. En aquella ocasión, durante el partido fuera de casa del Bayern en el Estadio Santiago Bernabéu, la policía irrumpió en la grada de visitantes durante el descanso y se abalanzó sobre los seguidores del equipo de Múnich.
Los observadores también calificaron la intervención de desproporcionada. Las imágenes de televisión mostraban a los policías golpeando con porras a los aficionados del Bayern. Al parecer, el detonante fue una pancarta en la grada del FCB.