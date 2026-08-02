El fichaje del marfileño Yan Diomandé, estrella del Leipzig, por el Real Madrid se retrasa a la hora de dar los últimos retoques, debido a un conflicto entre sus agentes.

El diario As informó de que la agencia Roc Nation se encarga actualmente de gestionar los intereses de Diomandé, si bien la agencia Maxidel ha presentado una demanda ante la FIFA, alegando una supuesta violación del contrato, ya que el Real Madrid negoció con Roc Nation para cerrar la operación.

Señaló que la agencia Maxidel es la empresa que supervisó el año pasado el traspaso del jugador marfileño del Leganés al Leipzig, por lo que el caso no es un mero desacuerdo interno entre dos empresas ni una cuestión sencilla, sino que afecta de forma directa a la operación de traspaso del jugador al conjunto merengue.

Según la normativa de la FIFA, este conflicto podría tener un impacto directo en la inscripción del extremo marfileño.

As apuntó que el Real Madrid no tenía conocimiento de esta situación y, como es lógico, no es parte en ella, por lo que en el seno del club blanco se cree que finalmente obtendrá un fallo a su favor.

Pero, por el momento, el Real Madrid debe lidiar con las consecuencias de la crisis, y la solución podría ser concederle a Diomandé un permiso que le permita obtener una licencia temporal hasta que se resuelva el caso, que tiene que ver con un aspecto económico del valor total de la operación.

En cuanto al resto de los detalles del traspaso, están prácticamente cerrados, tanto en lo referente a las cantidades que el Real Madrid pagará al Leipzig y el mecanismo de pago, como a la documentación necesaria o al nuevo contrato que el jugador firmará con el club blanco.