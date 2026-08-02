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RB Leipzig v Borussia Mönchengladbach - BundesligaGetty Images Sport

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Disputa e incumplimiento de contrato: la FIFA amenaza el fichaje de Diomande y el Real Madrid

Fichajes
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Y. Diomande
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El conflicto entre los agentes retrasa la marcha de Diomande al Real Madrid

El fichaje del marfileño Yan Diomandé, estrella del Leipzig, por el Real Madrid se retrasa a la hora de dar los últimos retoques, debido a un conflicto entre sus agentes. 

El diario As informó de que la agencia Roc Nation se encarga actualmente de gestionar los intereses de Diomandé, si bien la agencia Maxidel ha presentado una demanda ante la FIFA, alegando una supuesta violación del contrato, ya que el Real Madrid negoció con Roc Nation para cerrar la operación.

Señaló que la agencia Maxidel es la empresa que supervisó el año pasado el traspaso del jugador marfileño del Leganés al Leipzig, por lo que el caso no es un mero desacuerdo interno entre dos empresas ni una cuestión sencilla, sino que afecta de forma directa a la operación de traspaso del jugador al conjunto merengue.

Según la normativa de la FIFA, este conflicto podría tener un impacto directo en la inscripción del extremo marfileño.

As apuntó que el Real Madrid no tenía conocimiento de esta situación y, como es lógico, no es parte en ella, por lo que en el seno del club blanco se cree que finalmente obtendrá un fallo a su favor. 

Pero, por el momento, el Real Madrid debe lidiar con las consecuencias de la crisis, y la solución podría ser concederle a Diomandé un permiso que le permita obtener una licencia temporal hasta que se resuelva el caso, que tiene que ver con un aspecto económico del valor total de la operación.

En cuanto al resto de los detalles del traspaso, están prácticamente cerrados, tanto en lo referente a las cantidades que el Real Madrid pagará al Leipzig y el mecanismo de pago, como a la documentación necesaria o al nuevo contrato que el jugador firmará con el club blanco.

  • Yan Diomande Leipziggetty

    La FIFA es el último obstáculo

    Sin embargo, queda pendiente la aprobación de la FIFA, ya que el organismo rector del fútbol aplica normativas estrictas en lo relativo al trabajo de los agentes de jugadores y las empresas de representación, y busca imponer un control riguroso sobre su actividad. La federación internacional ha recibido la reclamación y actualmente la está estudiando.

    Conforme a las normativas, la FIFA puede retrasar y, en casos extremos, rechazar la inclusión de la operación en su sistema de emisión del certificado de transferencia internacional (ITC) si existe un conflicto abierto entre los agentes de jugadores sobre los derechos de representación de un jugador.

    Asimismo, los propios clubes procuran que las cosas estén claras, pues el pago de la comisión a un agente no autorizado podría exponerlos a sanciones.

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  • Sport-Club Freiburg v RB Leipzig - BundesligaGetty Images Sport

    Un cambio polémico

    Diomandé se ha convertido en el centro de una batalla que se libra en los despachos de los agentes. Fue Maxidel la que gestionó el traspaso del delantero, uno de sus jugadores más destacados, al Leipzig. 

    Y no es casualidad, ni un descuido, que la empresa mantenga la imagen de la firma de Diomandé con el Leipzig en lo más alto de su cuenta de Instagram, donde el jugador aparece junto a Jean Marcial Loubou, el agente principal de Maxidel.

    Además, el propio Leipzig trata con Maxidel, la empresa a la que el jugador dio permiso para negociar su futuro.

    Por el contrario, Diomandé quiso hace unos meses dar el salto a un nivel mayor, por lo que eligió convertirse en uno de los rostros nuevos más destacados de la lista de jugadores de Roc Nation, que goza de una fuerte presencia en el mercado del fútbol, especialmente en Brasil, a través de Frederico Pena, que dirige también los asuntos de Vinícius Júnior y Endrick, entre otros. Y de ahí surgió el conflicto entre ambas partes.

    Durante sus vacaciones de verano, en las que continuó su estancia en Estados Unidos tras el final del Mundial, la joven promesa africana visitó las oficinas de la empresa en Nueva York.

    Y precisamente con Roc Nation negoció el Real Madrid para cerrar el fichaje, aunque el conjunto merengue espera actualmente que se emita una decisión rápida sobre este litigio entre los agentes del jugador, al igual que espera el propio Diomandé, que se encuentra ahora en el Leipzig, mientras sus pensamientos ya están puestos en regresar a Madrid.

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