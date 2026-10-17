El informe añade que el firme interés del Arsenal por el delantero del Atlético de Madrid Alvarez el verano pasado hizo que Gyokeres albergara serias dudas sobre su futuro a largo plazo en el norte de Londres. Aunque el posible traspaso del argentino al Barcelona no llegó a concretarse, la búsqueda de otro delantero de renombre por parte del Arsenal demuestra que su puesto ya no está asegurado.

Mientras tanto, Kai Havertz se ha consolidado como la primera opción de Arteta en punta, lo que ha relegado al jugador de 28 años a un papel secundario pese a haber marcado cuatro goles con Suecia en la Liga de Naciones. No haber sido titular en ningún partido de la Premier League esta temporada sigue siendo el principal motivo por el que busca salir, ya que el delantero se siente cada vez menos integrado en el planteamiento táctico del entrenador.