«¡Disfrutemos de esto!» - Lionel Scaloni confirma la despedida internacional de Lionel Messi mientras el icono de Argentina se prepara para su adiós final

Scaloni reveló que personalmente presionó para que el partido de despedida se celebrara durante esta ventana internacional. El seleccionador quería garantizar su propia presencia en la banda en un momento tan histórico.

«Creo que un jugador como él se merece eso», declaró Scaloni a los periodistas. «Y yo personalmente puse mi granito de arena porque quiero estar en su despedida. Y como a día de hoy no sé si más adelante estaría disponible, hicimos un esfuerzo para que pudiera estar en este partido.

«Sabíamos todo lo que estaba atravesando y, aun así, puso las ganas y el esfuerzo para venir y despedirse con su gente, con la gente que lo quiere tanto. Y creo que, si hay que hacerle un homenaje, debe hacerse ahora, porque más adelante la magia quizá no sea la misma. Y creo que ahora es el momento de que sienta ese cariño de todos».