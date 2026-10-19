Pese a haber sumado unos impresionantes 16 puntos de 21 posibles, Hurzeler quiere que la afición mantenga los pies en el suelo y disfrute del momento. Insistió en la importancia de desconectar y celebrar la victoria en el derbi ante su acérrimo rival.

«No deberían mirar la clasificación», dijo Hurzeler. «Deberían disfrutar de esta noche sin teléfono móvil, tomarse una cerveza o cualquier otra cosa y disfrutar vistiendo los colores del Brighton».

«Ahora mismo no miro la clasificación. Por supuesto, los resultados positivos y negativos siempre generan juicios, pero, al final, tenemos que centrarnos en nuestro rendimiento. Es lo único que podemos controlar y así es como lo gestionamos».

Hurzeler profundizó en su filosofía como entrenador y señaló que la prioridad del Brighton es seguir mejorando ante el exigente calendario que tiene por delante. «Desde que llegué, siempre nos centramos en el rendimiento, independientemente de si atravesamos una buena o una mala racha», explicó. «Creo que la principal razón por la que nos centramos en el rendimiento es que queremos ayudar a los jugadores a mejorar y mejorar nosotros como club. Por eso, creo que no es el momento de mirar la clasificación. Lo que toca es volver a ver el partido, tratar de mejorar y recuperarnos bien, porque el jueves nos espera el siguiente reto».