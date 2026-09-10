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Mattia Liberali ComoGetty Images

Traducido por

Director deportivo del Catanzaro: «Cisse es extraordinario. ¿Liberali? El Milan ha hecho de todo para recuperarlo, pero es una cuestión de cómo fue tratado antes, de principios»

AC Milán

El director deportivo del Catanzaro, Ciro Polito, habló en exclusiva ante los micrófonos de MilanNews.it sobre Alphadjo Cisse, protagonista de este inicio de temporada, y sobre Liberali.

En Catanzaro han encontrado el ambiente adecuado para despegar. Mattia Liberali y Alphadio Cisse se cruzaron en su camino, y el director deportivo del Catanzaro, Ciro Polito , habla así de él en Milannews.it: "Cisse es un chico callado, pero al mismo tiempo simpático, despierto. Es muy querido en el grupo, un chico serio". 


¿Esperaba este impacto de Cisse en la Serie A, pero sobre todo en el Milan?
"Es normal que él tuvo una lesión importante. Con esa lesión, el primer pensamiento fue enseguida que había perdido el tren para aprovechar esta oportunidad. Pero encontró a un gran entrenador que no miró que es un chico que estuvo lesionado en los últimos 5 meses en Catanzaro. Lo miró, lo apreció y lo metió dentro. ¿Si pensaba este impacto? Para mí es demasiado fuerte, aunque en la vida también hace falta un poco de suerte. Pero cuando lo fiché, éramos muchos, tuve que esperar un mesecito a que se resolvieran algunas cosas, siempre lo esperé. Y teníamos jugadores. Pero quise ficharlo igualmente (en Catanzaro, ndr) porque sabía que era un jugador fuerte. Ni yo mismo pensaba que pudiera tener este impacto con nosotros, en los primeros 5 meses jugó solo. Tiene recursos, talento, cuando remata a portería, lo tiene todo. Hay que darles oportunidades a los chicos, porque si no los ves, nunca sabrás lo que pueden hacer". 

  • LA REVELACIÓN SOBRE LIBERALI

    ¿Cuáles son, en su opinión, las mejores características de Cisse?
    «Él ha hecho cosas impresionantes de espaldas a la portería cuando bajaba al centro del campo a recibir el balón. Control, amago, contraamago y, en cierto momento, el rival dejaba de meter la pierna; él arrancaba con fuerza y no le atrapaban nunca. Lo hacía en Serie B y hoy lo hace en el Milan. Tiene muchísimas características. Tiene calidad de golpeo, de control del balón, de primer toque. Tiene talento, y no es casualidad lo que ha hecho. Basta pensar en el gol a la Juventus: sin ni siquiera mirar, estaba de espaldas a la portería y colocó el balón ajustado al palo. De jugador de verdad. Luego hizo ese control que parecía que tuviera guantes. Después, además, tiene estructura. Un jugador extraordinario». 


    ¿Un adjetivo para describir a Cisse?
    «Veterano. Él hace que todo parezca fácil. Talento y, al mismo tiempo, una personalidad enorme. ¿Parece que ha acusado el hecho de jugar en el Milan? No, a mí me parece que juega exactamente como jugaba en Catanzaro». 

    ¿Cuánta satisfacción hay en que talentos como Cisse, Liberali y Fasavuli estén en grandes clubes?
    «Los tres son motivo de orgullo. Yo a los jugadores los busco y los mimo, pero han sido una satisfacción enorme. Nunca podías pensar que, en un plazo de 7-8 meses, estos estuvieran jugando en grandes clubes italianos. También para Italia es una gran cosa, porque son jóvenes italianos y, si juegan, luego muestran su talento». 

    Capítulo Liberali: ¿ha hecho bien en ir al Como?
    «Si es correcto o equivocado, no lo sé. El Milan hizo de todo para recuperarlo. En mi opinión, fue más una cuestión de cómo fue tratado antes, de principios. Es verdad que fui yo quien les dijo que en el Como estaba Fàbregas y todo eso, pero en el Milan demostraron que lo querían a toda costa. Así que hoy, en el Milan, habrían jugado él y Cisse como titulares, pero es una decisión que han tomado ellos y si es correcta o equivocada lo dirá el tiempo».

    • Anuncios

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