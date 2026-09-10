¿Cuáles son, en su opinión, las mejores características de Cisse?

«Él ha hecho cosas impresionantes de espaldas a la portería cuando bajaba al centro del campo a recibir el balón. Control, amago, contraamago y, en cierto momento, el rival dejaba de meter la pierna; él arrancaba con fuerza y no le atrapaban nunca. Lo hacía en Serie B y hoy lo hace en el Milan. Tiene muchísimas características. Tiene calidad de golpeo, de control del balón, de primer toque. Tiene talento, y no es casualidad lo que ha hecho. Basta pensar en el gol a la Juventus: sin ni siquiera mirar, estaba de espaldas a la portería y colocó el balón ajustado al palo. De jugador de verdad. Luego hizo ese control que parecía que tuviera guantes. Después, además, tiene estructura. Un jugador extraordinario».





¿Un adjetivo para describir a Cisse?

«Veterano. Él hace que todo parezca fácil. Talento y, al mismo tiempo, una personalidad enorme. ¿Parece que ha acusado el hecho de jugar en el Milan? No, a mí me parece que juega exactamente como jugaba en Catanzaro».

¿Cuánta satisfacción hay en que talentos como Cisse, Liberali y Fasavuli estén en grandes clubes?

«Los tres son motivo de orgullo. Yo a los jugadores los busco y los mimo, pero han sido una satisfacción enorme. Nunca podías pensar que, en un plazo de 7-8 meses, estos estuvieran jugando en grandes clubes italianos. También para Italia es una gran cosa, porque son jóvenes italianos y, si juegan, luego muestran su talento».

Capítulo Liberali: ¿ha hecho bien en ir al Como?

«Si es correcto o equivocado, no lo sé. El Milan hizo de todo para recuperarlo. En mi opinión, fue más una cuestión de cómo fue tratado antes, de principios. Es verdad que fui yo quien les dijo que en el Como estaba Fàbregas y todo eso, pero en el Milan demostraron que lo querían a toda costa. Así que hoy, en el Milan, habrían jugado él y Cisse como titulares, pero es una decisión que han tomado ellos y si es correcta o equivocada lo dirá el tiempo».