En Catanzaro han encontrado el ambiente adecuado para despegar. Mattia Liberali y Alphadio Cisse se cruzaron en su camino, y el director deportivo del Catanzaro, Ciro Polito , habla así de él en Milannews.it: "Cisse es un chico callado, pero al mismo tiempo simpático, despierto. Es muy querido en el grupo, un chico serio".
¿Esperaba este impacto de Cisse en la Serie A, pero sobre todo en el Milan?
"Es normal que él tuvo una lesión importante. Con esa lesión, el primer pensamiento fue enseguida que había perdido el tren para aprovechar esta oportunidad. Pero encontró a un gran entrenador que no miró que es un chico que estuvo lesionado en los últimos 5 meses en Catanzaro. Lo miró, lo apreció y lo metió dentro. ¿Si pensaba este impacto? Para mí es demasiado fuerte, aunque en la vida también hace falta un poco de suerte. Pero cuando lo fiché, éramos muchos, tuve que esperar un mesecito a que se resolvieran algunas cosas, siempre lo esperé. Y teníamos jugadores. Pero quise ficharlo igualmente (en Catanzaro, ndr) porque sabía que era un jugador fuerte. Ni yo mismo pensaba que pudiera tener este impacto con nosotros, en los primeros 5 meses jugó solo. Tiene recursos, talento, cuando remata a portería, lo tiene todo. Hay que darles oportunidades a los chicos, porque si no los ves, nunca sabrás lo que pueden hacer".