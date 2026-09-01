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DIRECTO: último día del mercado de fichajes, se suceden las operaciones a contrarreloj

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Sigue las principales noticias de la última jornada del mercado de fichajes de verano en las grandes ligas europeas

Las miradas de los aficionados al fútbol de todo el mundo se dirigen hacia el último día del mercado de fichajes de verano de 2026, con la proximidad de la fecha límite para cerrar operaciones en varias de las grandes ligas europeas, en medio de una carrera frenética entre los clubes por concretar sus últimas incorporaciones antes de que baje el telón del periodo de traspasos.

En este tema en directo, seguimos con ustedes las veinticuatro horas del día las últimas noticias y movimientos del mercado de fichajes en Europa y en varias ligas de todo el mundo, incluyendo los fichajes oficiales, las negociaciones en curso, los traspasos previstos y las novedades más destacadas que podrían producirse en las últimas horas antes del cierre.

El mercado de fichajes de verano en Italia, Francia y Alemania cierra a las 21:00 de este martes, hora de La Meca.

En cuanto a la Liga española, su ventana se cierra a las 00:59 de mañana miércoles, mientras que la fecha límite en la Premier League se extiende hasta la 1:00 de ese mismo día.

Y más allá de las grandes ligas europeas, la segunda ventana de fichajes en la liga estadounidense finaliza mañana miércoles, mientras que el mercado de fichajes en los Países Bajos cierra ese mismo día.

En cuanto a Turquía, su ventana se mantiene abierta hasta el próximo viernes, mientras que el mercado de fichajes en México termina el 11 de septiembre en curso, y el de Portugal el día 15 del mismo mes, en tanto que la fecha límite en Arabia Saudí se extiende hasta el próximo 12 de octubre.

Pueden debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de "Kooora"

  • Cierre del mercado de fichajes de verano en las grandes ligas

    El telón se ha bajado oficialmente sobre el mercado de fichajes de verano en las grandes ligas europeas, después de que finalizara el plazo establecido para que los clubes completaran sus operaciones, quedando la ventana abierta de nuevo el próximo mes de enero.

    El mercado de fichajes cerró en Inglaterra y España a la 01:00 de la madrugada del miércoles, hora de La Meca, mientras que en Francia, Alemania e Italia concluyó a las 21:00 del martes.

    Sin embargo, pese al cierre de la ventana de fichajes, la emoción aún no ha terminado, ya que todavía quedan varias operaciones a la espera de su anuncio oficial, después de haberse alcanzado acuerdos sobre ellas antes de que expirara la fecha límite.

    Más allá de las grandes ligas europeas, los fichajes continúan en Turquía hasta el próximo viernes, mientras que el mercado en México termina el 11 de septiembre en curso y en Portugal el día 15 del mismo mes, en tanto que la fecha límite en Arabia Saudí se extiende hasta el próximo 12 de octubre.

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  • El más caro de la Premier League: Enzo, oficialmente al City

    El argentino Enzo Fernández completó su traspaso del Chelsea al Manchester City, en una operación valorada en 125 millones de libras esterlinas, tras firmar un contrato de 5 años con el club.

    Con este fichaje, Fernández se convirtió en el jugador más caro de la historia de la Premier League a partes iguales, además de reencontrarse con su antiguo entrenador en el Chelsea, Enzo Maresca, en el Etihad Stadium.

    El Chelsea tenía la opción de dar marcha atrás en la operación, tras el fracaso de sus negociaciones para hacerse con el centrocampista del Mónaco Lamine Camara como sustituto de Fernández, pero decidió permitir el traspaso del jugador y completar la operación.

  • Se cae el fichaje del Atlético de Madrid

    El intento del Atlético de Madrid de fichar al argentino Nicolás Tagliafico a préstamo fracasó, según informó el diario As.

    El club madrileño había alcanzado un acuerdo por el traspaso, pero la falta de margen suficiente en el tope salarial impidió completar el fichaje del jugador.

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  • Fracasa el fichaje de Camara por el Chelsea

    Se ha derrumbado el traspaso de Lamine Camara al Chelsea, con el que se esperaba que el centrocampista se incorporara al club londinense para compensar la salida de Enzo Fernández.

    La cadena "Sky Sports" informó de que el Chelsea había alcanzado un acuerdo escrito y completo con el Mónaco, antes de que el club francés se echara atrás.

    Añadió que el Mónaco renegoció el traspaso de Folarin Balogun al Everton, antes de retractarse del acuerdo que previamente había confirmado con el Chelsea.

    Señaló que la directiva del Chelsea siente una gran indignación y considera que el Mónaco actuó de una manera que carece por completo de profesionalidad.

  • Grealish regresa al Everton

    Jack Grealish, extremo del Manchester City, regresó oficialmente a las filas del Everton cedido hasta el final de la temporada.

    El periodo de cesión se extiende hasta el final del contrato del jugador con el Manchester City en el Etihad Stadium.

  • Renato Sanches se separa del Saint-Germain

    El Paris Saint-Germain puso fin a su relación con el jugador portugués Renato Sanches, tras rescindir oficialmente su contrato de mutuo acuerdo, pese a que le quedaba un año para el final de su contrato.

    El centrocampista, de 29 años, se incorporó al club parisino en 2022, pero solo disputó 27 partidos con la camiseta del equipo durante toda su etapa.

    Sanches es ahora agente libre y puede firmar por cualquier club al que desee unirse.

  • El Manchester United rechaza la oferta del Everton

    El Manchester United rechazó una oferta del Everton para hacerse con su delantero Joshua Zirkzee a préstamo.

    Según la cadena "Sky Sports", el Everton ofreció pagar una cantidad total cercana a los 10 millones de libras esterlinas, que incluía el salario del jugador durante toda la temporada además del importe de la cesión.

    El Manchester United había entrado en negociaciones con la Juventus y la Fiorentina por la cesión del delantero, aunque ambos intentos no llegaron a buen puerto.

    Sin embargo, la directiva del Manchester United consideró que el movimiento del Everton llegó tarde, y que además el valor económico de la oferta no era lo suficientemente atractivo como para aceptarla.

  • El Aynaoui ficha por el Leipzig

    El club alemán anunció que alcanzó un acuerdo con la Roma para fichar al internacional marroquí Neil El Aynaoui en calidad de cedido.

    Según lo informado por el periodista Fabrizio Romano, el valor de la cesión asciende a 4 millones de euros, e incluye una opción de compra por valor de 25 millones de euros, además de un porcentaje sobre el valor de cualquier futuro traspaso del jugador.

    El Aynaoui fue uno de los nombres más destacados que llamaron la atención durante la competición de la Copa del Mundo.

  • El Barcelona anuncia la salida de uno de sus jugadores

    El Barcelona anunció que alcanzó un acuerdo con el club italiano Venezia por el traspaso del centrocampista ofensivo español Toni Fernández.

    El conjunto catalán confirmó que se reserva una opción de recompra del jugador, además de recibir un porcentaje del valor de cualquier venta futura.

    Fernández, de 18 años, disputó dos partidos con la camiseta del Barcelona la temporada pasada.

    Para más detalles pulsa aquí

  • El Manchester United se echa atrás en el fichaje de Nuri

    Manchester United estudió la posibilidad de fichar al argelino Rayan Aït-Nouri, jugador del Manchester City, con el fin de reforzar la posición de lateral izquierdo, y ello en las últimas horas del mercado de fichajes.

    Según la cadena "Sky Sports", el club se echó atrás en la operación después de que el acuerdo propuesto incluyera una cláusula que le obligaba a comprar al jugador de forma definitiva al final del periodo de cesión.

    Manchester United prefiere posponer la inversión en esta posición hasta el próximo verano, con el objetivo de cerrar una operación a largo plazo, por lo que Luke Shaw continuará como lateral izquierdo titular en el primer equipo.

  • Modric al Tottenham a préstamo

    El ucraniano Mykhailo Mudryk completó su traspaso del Chelsea al Tottenham en calidad de cedido por una temporada.

    El acuerdo incluye una opción que permite al Tottenham comprar al extremo de forma definitiva, después de que el jugador se ausentara de los partidos oficiales desde noviembre de 2024 debido a una sanción de suspensión relacionada con el dopaje, antes de que el caso se resolviera el pasado julio.

  • Chelsea llega a un acuerdo para fichar al sustituto de Enzo Fernández

    Chelsea alcanzó un acuerdo con el Mónaco para el fichaje del centrocampista Lamine Camara, en una operación valorada en 47 millones de libras esterlinas.

    Se espera que Camara firme un contrato de 6 años con el club londinense, tras superar con éxito el reconocimiento médico, según la cadena "Sky Sports".

    Esta operación llega horas después de que Chelsea aceptara vender al argentino Enzo Fernández al Manchester City por 125 millones de libras esterlinas, en una operación que iguala el récord británico.

    Camara disputó 31 partidos con la camiseta del Mónaco durante la temporada pasada, en los que marcó 3 goles y dio 4 asistencias.

  • El Manchester City anuncia el fichaje de Ndiaye

    El Manchester City ha completado el fichaje de Iliman Ndiaye procedente del Everton, en una operación cuyo valor podría alcanzar los 65 millones de libras esterlinas, según fuentes de "Sky Sports".

    El jugador, de 26 años, firmó un contrato que se extiende hasta 2031, en el que el Manchester City abonará una cantidad fija de 60 millones de libras esterlinas, además de otros 5 millones en variables.

    El movimiento del Manchester City llega para reforzar sus opciones ofensivas, después de haber permitido la salida de Savinho y Omar Marmoush al Tottenham a principios de mes, lo que redujo las alternativas disponibles para Enzo Maresca en la posición de extremo.

    Por su parte, el Everton trabaja para alcanzar un acuerdo para la cesión del delantero Joshua Zirkzee procedente del Manchester United.

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  • El jugador del Arsenal refuerza las filas del Dortmund

    El Borussia Dortmund anunció el fichaje de Ethan Nwaneri, jugador del Arsenal, en calidad de cedido por una temporada.

    El club alemán acudió al mercado de fichajes para reforzar su plantilla tras la grave lesión de rodilla sufrida por el recién llegado Giannis Konstantelias.

    Nwaneri fue un objetivo del Dortmund durante el pasado mercado de fichajes de verano, antes de que el club lograra finalmente hacerse con sus servicios este verano.

    Mikel Arteta y la dirección del Arsenal desean que el joven jugador disponga de minutos de juego regulares, lo que llevó al club a aceptar su salida temporal a la liga alemana.

  • El portero del Chelsea al Como

    El guardameta español Robert Sánchez completó su traspaso del Chelsea al Como italiano en calidad de cedido por una temporada.

    Sánchez retrocedió en la jerarquía de porteros del Chelsea tras la contratación por parte del club del argentino Emiliano Martínez, procedente del Aston Villa, por lo que decidió afrontar una nueva experiencia en la liga italiana.

    En otras operaciones, el centrocampista Dario Essugo se marchó cedido al Estrasburgo por una temporada, después de haber sido objeto de interés del Hull City durante el actual periodo de fichajes.

    Asimismo, el delantero David Washington completó su traspaso definitivo al Estrasburgo, tres años después de haberse incorporado al Chelsea procedente del Santos por 17,1 millones de libras esterlinas, habiendo disputado únicamente tres partidos.

    El delantero Dujuan Richards también se unió al Wimbledon en calidad de cedido por una temporada.

  • Nuevo fichaje para el Liverpool

    El Liverpool anunció el martes un nuevo fichaje horas antes del cierre del mercado estival de fichajes. El club emitió un comunicado oficial en el que confirmó haber alcanzado un acuerdo para incorporar al guardameta Luca Bruggemans, procedente del club belga Genk.

    El jugador, de 18 años, firmó un contrato de larga duración con el Liverpool en el centro de entrenamiento AXA.

    Según la cadena británica «BBC», el valor de la operación asciende a 30 millones de libras esterlinas, incluidas las variables, y permanecerá en el Genk cedido esta temporada antes de trasladarse a Anfield antes del inicio de la temporada 2027-2028.

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  • FBL-ENG-PR-GER-BUNDESLIGA-ARSENAL-DORTMUND-FRIENDLYAFP

    Martinelli en Riad

    El brasileño Gabriel Martinelli, extremo del Arsenal, llegó a la capital saudí, Riad, con el objetivo de fichar por el club Al-Hilal durante el actual mercado de fichajes de verano.

    El periódico saudí "Asharq Al-Awsat" publicó un vídeo que mostró a Martinelli tras su llegada a Riad, antes de subir a un coche particular de camino a completar su contrato con "El Líder" en el actual mercado estival.

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  • La cesión de la estrella del Newcastle a la Juventus

    El Newcastle United ha anunciado la marcha de su delantero alemán Nick Woltemade, de 24 años, al Juventus italiano en calidad de cedido hasta el final de la temporada 2026-2027.

    Woltemade se había incorporado al Newcastle durante el pasado mercado de fichajes estival en un gran traspaso valorado en 75 millones de euros, pero completó una primera temporada irregular con las 'Urracas', tras marcar 11 goles y dar 6 asistencias en 53 partidos.

    El club confirmó en un comunicado oficial el traspaso del delantero alemán al Juventus, señalando: "Un nuevo jugador se suma a la plantilla del entrenador Luciano Spalletti esta temporada, ya que Nick Woltemade deja el Newcastle para unirse al Juventus en calidad de cedido hasta el 30 de junio de 2027".

  • Barcelona: no habrá nuevos fichajes

    El FC Barcelona ha cerrado la puerta a la posibilidad de cerrar un nuevo fichaje durante las últimas horas del mercado de fichajes de verano, confirmando que la plantilla del equipo no incorporará ninguna nueva adición antes del cierre del mercado.

    Deco, director deportivo del club catalán, afirmó en declaraciones a la cadena "Gigantes" que no existe intención de fichar a un nuevo jugador durante las últimas horas, poniendo así fin a la esperanza del Barcelona de incorporar a un nuevo defensa, pese a los informes que hablaban de posibles movimientos del club en esa posición.

    Gabriel Jesus será el último fichaje del Barcelona durante el actual periodo de traspasos, después de que el club ya incorporara también a Anthony Gordon, Karim Adeyemi, Rodri y Dominik Livakovic para el primer equipo.

  • Harvey Elliott ficha por LaLiga

    El Valencia ha anunciado oficialmente la incorporación del inglés Harvey Elliott, procedente del Liverpool en calidad de cedido, para reforzar la plantilla del equipo durante la próxima temporada.

    Elliott tiene 23 años y se espera que aporte la calidad que necesita el Valencia en el centro del campo, después de que el club español cerrara su acuerdo con el Liverpool durante las últimas horas.

    En virtud del acuerdo, el jugador se unirá al Valencia en calidad de cedido hasta el final de la temporada 2026-2027, sin que el contrato incluya una opción para su compra definitiva.

  • Mostafa Mohamed regresa a Turquía

    El club turco Konyaspor anunció este martes el fichaje del delantero egipcio Mostafa Mohamed con un contrato que se extiende por 3 temporadas, procedente del Nantes tras una gran crisis con el club francés.

    La cuenta del Konyaspor en la plataforma X publicó un vídeo de bienvenida a Mostafa Mohamed, en el que aparece la estrella egipcia realizando su célebre celebración del arco y la flecha, que representa el escudo de su antiguo club, el Zamalek.

    Mostafa Mohamed no es un desconocido en la liga turca, ya que anteriormente vistió la camiseta del Galatasaray en 2021.

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  • Fichaje histórico en la Premier League

    El Manchester City ha cerrado el fichaje del argentino Enzo Fernández, centrocampista del Chelsea, en una de las mayores operaciones del mercado de fichajes de verano, después de que ambos clubes alcanzaran un acuerdo sobre el traspaso del jugador al Etihad Stadium.

    Fabrizio Romano, el periodista especializado en información sobre fichajes, anunció que la operación está hecha, confirmando que su importe supera los 125 millones de libras esterlinas, tras unas largas negociaciones entre los dos clubes, mientras el jugador se prepara para pasar el reconocimiento médico de cara a completar su traspaso.

    Con esta cifra, Enzo Fernández se convierte en el fichaje más caro en la historia de la Premier League, superando el récord anterior que ostentaba el sueco Alexander Isak, quien se traspasó del Newcastle United al Liverpool por 125 millones de libras esterlinas.

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  • El Juventus ficha a un jugador senegalés

    La Juventus anunció el fichaje del senegalés Pape Matar Sarr, centrocampista del Tottenham, cedido por una temporada.

    El acuerdo incluye una cláusula que obliga al club italiano a comprar al jugador por 25,6 millones de libras esterlinas, en caso de cumplirse una serie de condiciones vinculadas al rendimiento del futbolista durante el periodo de cesión.

  • Al Bulaihi al Al Shabab

    El club Al Shabab anunció el fichaje del defensa internacional saudí Ali Al Bulaihi de una manera llamativa, que algunos consideraron una provocación al vecino y rival, el club Al Hilal.

    El Al Shabab publicó, a través de su cuenta oficial en la plataforma "X", un comunicado con el que anunció el fichaje de Ali Al Bulaihi por una temporada.

    Sin embargo, lo llamativo del anuncio no fue el comunicado en sí, sino lo que escribió el Al Shabab a través de su cuenta, ya que comentó el comunicado diciendo: "Ali Al Bulaihi en el grande de la capital", una descripción que la afición del Al Hilal utiliza para referirse a su equipo.

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  • Volpato llega a Turín

    La Juventus se prepara para recibir al delantero alemán Nick Woltemade en la ciudad de Turín, tras haber sido el elegido para reforzar la línea ofensiva del equipo en calidad de cedido durante la presente temporada, gracias a la fuerza física y la personalidad que posee dentro del campo.

    El delantero alemán ya ha llegado a la ciudad de Turín, donde se espera que se someta al reconocimiento médico como paso previo a su incorporación a las filas de la Juventus, según el periodista alemán Florian Plettenberg.

  • Al Ittihad v Al Najma: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    El Ittihad anuncia la salida de Diaby

    El club saudí Al-Ittihad anunció la salida de su estrella francesa Moussa Diaby rumbo a las filas del Bayer Leverkusen alemán durante el actual periodo de fichajes de verano.

    El Al-Ittihad publicó un vídeo, a través de su cuenta oficial en la red social "X", en el que repasó las mejores jugadas de Diaby con el equipo, bajo el título "Dejó un legado y se marchó".

    El club saudí anunció su aprobación para vender al extremo francés al Bayer Leverkusen, agradeciéndole el periodo que pasó en sus filas.

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  • Por fin: el Barcelona anuncia a su nuevo delantero

    El FC Barcelona anunció el fichaje del delantero brasileño Gabriel Jesus, procedente del Arsenal, durante el actual mercado estival.

    El Barça señaló, en un comunicado oficial: "El Arsenal y el Barcelona han alcanzado un acuerdo para el traspaso de Gabriel Jesus a las filas del conjunto catalán, donde el delantero brasileño ha firmado un contrato con el Barcelona por tres temporadas".

    Y añadió: "Gabriel Jesus nació en São Paulo, Brasil, el 3 de abril de 1997, y comenzó su carrera futbolística en su ciudad natal con el club Anhanguera. Después pasó a la cantera del Palmeiras de São Paulo, uno de los mayores clubes del país. Disputó sus primeros partidos con el equipo en marzo de 2015, y se proclamó campeón con él de la Copa de Brasil en 2015 y de la Liga en 2016, además de recibir el premio al mejor jugador de la Liga brasileña en 2016".

  • Oficial: un jugador del Arsenal se marcha a la Bundesliga

    El Arsenal anunció oficialmente el traspaso de su centrocampista portugués Fábio Vieira, de 26 años, al Hamburgo.

    Vieira se unió al Arsenal en 2022 y disputó 49 partidos con la camiseta de los gunners, antes de regresar al club en el que jugó cedido durante la temporada pasada, en una operación cuyo valor ascendió a cerca de 10 millones de euros.

  • Bayern Múnich se retira del mercado de fichajes

    Christoph Freund, director deportivo del Bayern Munich, aseguró que el club no cerrará ningún fichaje nuevo durante lo que resta del mercado de traspasos, pese a la posible salida de algunos jugadores en el próximo periodo.

    Freund declaró a los medios alemanes: "No va a ocurrir nada más en lo que respecta a nuevas incorporaciones. En cuanto a las salidas, el mercado de traspasos seguirá abierto después de hoy en algunos países, por lo que podría suceder algo".

    Asimismo, confirmó que Sacha Boey se entrena por separado a la espera de una posible salida del equipo, mientras que el club decidió finalmente contar con la continuidad de Hiroki Ito en sus filas.

  • Fichaje italiano para el Chelsea

    El Chelsea ha anunciado un acuerdo para fichar al defensa internacional italiano Honest Ahanor procedente del Atalanta, con la incorporación oficial del jugador a las filas del equipo prevista para el año 2027.

    Ahanor, de 18 años, disputó 35 partidos con el Atalanta durante la temporada pasada, en su primera campaña en la ciudad de Bérgamo, tras haberse incorporado al equipo procedente del Génova en julio de 2025.

    El destacado nivel que ofreció Ahanor con su club contribuyó a que tuviera la oportunidad de representar a la selección absoluta de Italia, donde disputó sus dos primeros partidos a nivel internacional durante el pasado mes de junio.

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  • El jugador de Senegal, del París al Aston Villa

    El Aston Villa anunció oficialmente el fichaje del joven delantero senegalés Ibrahim Mbaye, procedente del Paris Saint-Germain, en una operación valorada en 55 millones de euros, con lo que el jugador de 18 años inicia un nuevo capítulo en su carrera en la Premier League.

    La operación había entrado en su fase final durante los últimos días, después de que ambos clubes alcanzaran un acuerdo por el traspaso del jugador, antes de que Mbaye viajara a Inglaterra para someterse al reconocimiento médico y firmar su contrato con el Aston Villa.

    Mbaye llega al Aston Villa tras una trayectoria corta pero intensa en el Paris Saint-Germain, club al que se incorporó a través de su academia a los diez años, antes de ascender al primer equipo y disputar su primer partido como profesional en agosto de 2024, cuando tenía 16 años, 6 meses y 23 días, convirtiéndose así en el jugador más joven en ser titular con el conjunto parisino.

  • Chelsea v Real Sociedad - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Acuerdo preliminar sobre el esperado fichaje

    Manchester City ha alcanzado un acuerdo preliminar con el Chelsea para el fichaje de Enzo Fernández, en una operación que se acerca a su cierre en las últimas horas antes del final del mercado de fichajes.

    Según el diario británico "The Sun", los responsables del Manchester City finalmente abrieron negociaciones directas con su club rival en la Premier League por el centrocampista de 25 años, este lunes.

    Fernández se prepara para reencontrarse con el exentrenador del Chelsea Enzo Maresca, quien sucedió a Pep Guardiola al frente del Manchester City desde el banquillo del Etihad Stadium durante el verano.

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  • El Atlético de Madrid se mueve para fichar a Tagliafico

    El Atlético de Madrid trabaja para hacerse con los servicios del lateral izquierdo argentino Nicolás Tagliafico, jugador del Olympique de Lyon, para reforzar su plantilla durante el mercado de fichajes, según el diario español "As".

    El futbolista ya ha dado luz verde para cerrar la operación, en un momento en el que el club madrileño afronta la competencia de la Juventus por su fichaje.

  • Fracasa el traspaso de Richarlison al Everton

    Según la cadena "Sky Sports", el brasileño Richarlison no regresará al Everton cuatro años después de su salida del club, ya que se espera que el delantero brasileño, cuyo nombre había estado vinculado a una marcha, permanezca en las filas del Tottenham.

    Y este no fue el único golpe que recibió el conjunto "toffee", pues la cadena "Sky Alemania" informó de que Jamie Leweling, centrocampista ofensivo internacional inglés del Stuttgart, también rechazó una oferta del club de la ciudad de Liverpool, que había ofrecido 43 millones de euros por su fichaje.

    Asimismo, la Roma fracasó en alcanzar un acuerdo por el mismo jugador, mientras que el Everton podría tener éxito en cerrar otras operaciones, entre ellas la posibilidad de fichar a Folarin Balogun, delantero del Mónaco.

  • Un jugador del Chelsea, cerca del Tottenham

    Mykhailo Mudryk, estrella del Chelsea, se acercó a su fichaje oficial por el Tottenham Hotspur durante el actual mercado de fichajes de verano.

    Fabrizio Romano, experto en el mercado de fichajes, escribió en su cuenta de la red "X": "Mykhailo Mudryk se marchará al Tottenham. Todo ha quedado acordado, incluidas las condiciones personales del contrato".

    Y añadió Romano: "Mudryk se incorporará al Tottenham en calidad de cedido a cambio de una compensación económica, y también se entiende que el acuerdo incluye una cláusula que permite la compra del jugador, aunque no es obligatoria".

  • El PSG cierra la puerta del mercado de fichajes

    El club parisino intentó durante las últimas 24 horas fichar a uno de sus jugadores ofensivos, pero no lo consiguió.

    Según la cadena RMC, los movimientos del Paris Saint-Germain en el mercado de fichajes han llegado a su fin, al menos en lo que respecta a nuevas incorporaciones. En cuanto a las salidas, la situación del portugués Renato Sanches sigue siendo digna de seguimiento.

    El Paris Saint-Germain protagonizó un mercado de fichajes histórico en el apartado de jugadores salientes, después de que sus ventas alcanzaran un valor cercano a los 370 millones de euros.

  • Arsenal y Dortmund llegan a un acuerdo

    El Borussia Dortmund cerró un llamativo fichaje ofensivo procedente del Arsenal en las últimas horas del actual mercado de fichajes veraniego.

    Fabrizio Romano, experto en el mercado de fichajes, escribió en su cuenta en la red "X": "El Borussia Dortmund ha alcanzado un acuerdo verbal para fichar a Ethan Nwaneri, del Arsenal. ¡Trato hecho!".

    Y añadió Romano: "Se ha acordado la cesión de Nwaneri por una temporada completa desde el Arsenal, después de que el jugador aceptara este paso en las últimas horas".

  • ¿Regresará Icardi a Italia?

    El Lazio estudia la posibilidad de fichar al delantero argentino Mauro Icardi, según el diario La Gazzetta dello Sport.

    El agente del jugador, Litterio Pino, declaró: "¿El Lazio? Se está hablando del tema".

    El delantero argentino tiene 33 años y juega en las filas del Galatasaray turco desde 2022, tras haber vivido antes una experiencia con el Paris Saint-Germain.

  • Nueva cesión para Grealish

    Jack Grealish, estrella del Manchester City, aceptó incorporarse al Everton en calidad de cedido durante el actual mercado de fichajes veraniego, tras una experiencia previa en el Aston Villa.

    Fabrizio Romano, experto en el mercado de fichajes, escribió en su cuenta de la red «X»: «Jack Grealish se someterá al reconocimiento médico el martes, de cara a su incorporación al Everton. La operación está cerrada».

    Y añadió Romano: «Se ha alcanzado un acuerdo con el Manchester City sobre el traspaso de Grealish en calidad de cedido, tras obtener el visto bueno del jugador para su llegada al Everton».