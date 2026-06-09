«Diogo estará contigo»: Rute Cardoso, viuda de Jota, escribe una emotiva carta a Andy Robertson antes de su participación en el Mundial con Escocia

En una carta conmovedora publicada por el organismo rector mundial, esta madre de tres hijos agradeció la lealtad inquebrantable del defensa. Antes del gran torneo de verano, Cardoso le escribió al internacional escocés: «Te escribo con el corazón lleno de nostalgia, gratitud y, sobre todo, orgullo.

Diogo hablaba a menudo de ti: de la amistad que forjasteis, las batallas, los retos, las risas y los sueños compartidos. El Mundial era uno de esos sueños que alimentasteis codo con codo, con la misma pasión con la que saltabais al campo.

Cuando escuché tus palabras tras la clasificación de Escocia, tras tantos años de espera, entendí que Diogo nunca se fue del campo. Al lograr tu lugar en el Mundial, no irás solo. También llevarás su sueño. Cuando salgas al campo, no estarás solo: Diogo estará en tus pensamientos, en tus pasos, en tu corazón.

Gracias por no olvidarlo, por llevarlo contigo y por convertir el dolor en fuerza. Él estaría, y está, increíblemente orgulloso de ti. Aprecia ese sueño, Andy. Vívelo por ti y por él».