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«Diogo estará contigo»: Rute Cardoso, viuda de Jota, escribe una emotiva carta a Andy Robertson antes de su participación en el Mundial con Escocia
Robertson se prepara para una campaña llena de emociones
Robertson llevó a Escocia a su primera clasificación para un torneo mundial desde 1998 tras una decisiva victoria por 4-2 sobre Dinamarca en noviembre pasado. Después del partido, el capitán reveló que su difunto amigo había estado en sus pensamientos durante toda la fase de clasificación. Ambos habían forjado una estrecha amistad mientras entrenaban juntos para el torneo de 2022, del que el delantero portugués se perdió por lesión.
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Cardoso anima al capitán a no renunciar a su sueño.
En una carta conmovedora publicada por el organismo rector mundial, esta madre de tres hijos agradeció la lealtad inquebrantable del defensa. Antes del gran torneo de verano, Cardoso le escribió al internacional escocés: «Te escribo con el corazón lleno de nostalgia, gratitud y, sobre todo, orgullo.
Diogo hablaba a menudo de ti: de la amistad que forjasteis, las batallas, los retos, las risas y los sueños compartidos. El Mundial era uno de esos sueños que alimentasteis codo con codo, con la misma pasión con la que saltabais al campo.
Cuando escuché tus palabras tras la clasificación de Escocia, tras tantos años de espera, entendí que Diogo nunca se fue del campo. Al lograr tu lugar en el Mundial, no irás solo. También llevarás su sueño. Cuando salgas al campo, no estarás solo: Diogo estará en tus pensamientos, en tus pasos, en tu corazón.
Gracias por no olvidarlo, por llevarlo contigo y por convertir el dolor en fuerza. Él estaría, y está, increíblemente orgulloso de ti. Aprecia ese sueño, Andy. Vívelo por ti y por él».
El vínculo con Anfield trasciende la trágica derrota
La comunidad futbolística quedó consternada tras la muerte del delantero de 28 años y de su hermano, André Silva. Visiblemente conmovido al recibir el mensaje de prensa, Robertson prometió rendir homenaje a su amigo durante todo el torneo.
En respuesta, afirmó: «Es increíble que Rute, en medio de su dolor, me escribiera; eso define quién es. Tuve la suerte de conocerla y saber de los momentos maravillosos que vivieron.
Guardaré esa carta mucho tiempo. Lo llevaré en el corazón y sé que estará conmigo en el primer partido, en el segundo, en el tercero y, con suerte, más allá.
Siempre está ahí. Recordamos anécdotas que nos hacen reír o llorar, y eso no cambiará en un torneo tan emotivo. Lo tendré en mente. No juego solo por mí, sino por los dos».
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Robertson, que fichará por el Tottenham, se enfrenta a la prueba definitiva.
El lateral izquierdo de 32 años jugó 45 minutos sólidos en la goleada de Escocia 4-0 sobre Bolivia en un amistoso. Tras este último ensayo, Robertson liderará a su equipo en el exigente Grupo C junto a Haití, Marruecos y Brasil. La verdadera prueba llegará el domingo 14 de junio, cuando debuten contra Haití en el Boston Stadium; ganar ese primer partido será clave.