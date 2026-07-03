«Diogo está allá arriba iluminándonos»: Cristiano Ronaldo rinde homenaje a Jota con una camiseta especial tras la ajustada victoria de Portugal en el Mundial

Ronaldo destacó la importancia del partido y explicó que Portugal quería rendir homenaje a Jota con la victoria. Después, el delantero repitió el homenaje en las redes sociales tras celebrarlo con sus compañeros.

«Es un día especial para nuestro Jota, que está allá arriba iluminándonos», declaró a SIC. «Sabemos que está con nosotros y lo lógico era ganar hoy para honrarle de la mejor manera».

También publicó en Instagram: «¡¡¡Hemos ganado por nosotros, por Diogo y por Portugal!!! ¡¡¡VAMOSOOOOO!!!!»







