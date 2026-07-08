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«Dinero para gastar a mansalva»: la venta de Elliot Anderson por 116 millones de libras plantea un dilema al Nottingham Forest, mientras la leyenda de los Reds, Des Walker, habla de la «sangre nueva» y de la importancia del apoyo incondicional de la afición
El Forest vendió a Anderson al Manchester City por una cifra récord.
El Forest ha obtenido un buen beneficio con Anderson, canterano del Newcastle, tras ficharlo por 35 millones de libras (47 millones de dólares) en el verano de 2024. En sus dos temporadas en Trentside, este trabajador jugador de 23 años encabezó las estadísticas de recuperaciones de balón de la Premier League, al tiempo que se convirtió en una pieza clave de los planes de Inglaterra para el Mundial de 2026.
Tras su marcha, el Forest dispone de un presupuesto sin precedentes para reforzar la plantilla. No obstante, la tarea no será fácil: los clubes europeos ya conocen la capacidad económica de los Reds.
Los precios de venta se dispararán en consecuencia, y el nuevo entrenador, Oliver Glasner, junto con la directiva, deberá encontrar opciones rentables en un mercado saturado y altamente competitivo. Se dice que ya se han identificado los principales objetivos, como el centrocampista del Liverpool Curtis Jones y la estrella del Tottenham Lucas Bergvall.
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El Forest tiene dinero para fichar a sus principales objetivos.
Walker, figura emblemática del Forest, declaró a GOAL en colaboración con ToonieBet: «Se trata de gastarlo con cabeza, porque todos piensan que tienes dinero para tirar. En los últimos cinco años hemos fichado a muchos jugadores; algunos muy buenos. Así que no se puede criticar a quienes han llegado al club.
Los pocos que no funcionan, así sea. Es lo mismo que les pasa al Liverpool, al Manchester United o al Manchester City: todos han cometido errores y han fichado a jugadores que no encajan. El gran Brian Clough también lo hizo. Así que todo entrenador debe asumir el riesgo.
Necesitaremos un refuerzo. Sería ideal fichar a un jugador importante al inicio de la temporada; a la afición le encanta y le da confianza, sobre todo tras perder a uno de sus mejores jugadores. Traer sangre nueva nos ayudaría a empezar con buen pie.
«Terminamos bien, así que, si logramos un buen arranque —y la Premiership se basa en eso—, porque un mal inicio hace que pierdas confianza y los aficionados se alejen».
El papel fundamental que deben desempeñar los aficionados del Forest en el City Ground
Walker destacó la importancia de contar con aficionados leales y apasionados, pues su respaldo es clave para alcanzar los objetivos: «En el Forest, durante los últimos 25-30 años, el equipo rinde bien cuando la afición lo apoya. Basta un atisbo de negatividad en la grada para que el rendimiento caiga.
Es curioso, porque teníamos la afición más exigente del mundo: si no ganabas 2-3, empezaban a abuchearte. En los equipos de Brian Cough, él solo apostaba por jugadores con gran coraje moral. A veces pensaba: “No creo que le importe si soy bueno, siempre y cuando tenga las agallas suficientes para salir al campo y hacer lo que él quiere que haga”. Así que partió de ahí, de su equipo. A él no le importaba.
En cierto modo, ignorabas al público cuando no estaba de tu lado. Recuerdo un partido, creo que contra el QPR, en el que ganábamos 4-0. En los últimos diez minutos solo manteníamos la posesión y la afición nos abucheaba porque no íbamos a por el quinto. Uno piensa: “Un momento”. Pero los chicos de la Europa League habían marcado el listón, así que intentábamos estar a la altura y luego establecimos el nuestro.
En 30 años he visto que la afición es clave. Cuando subimos y nos mantuvimos, éramos de los dos peores equipos en habilidad, pero nuestros seguidores nos mantuvieron arriba.
Cantaban aunque a veces tuviéramos solo un 25 % de posesión en casa; lo hacían como si ganáramos 3-0. Así conseguimos empates agónicos, incluso ante el Manchester City. Recuerdo haber pensado: “Estos aficionados son increíbles”.
«Así que, si fichamos bien al principio y eso les gusta, ellos apoyarán en lugar de pensar “Hemos perdido a un jugador, bla, bla, bla”. Es como una bola de nieve: dos, tres, cuatro buenos resultados y seguiremos adelante».
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La era Glasner: el Forest debutará en la temporada 2026-27 ante el Leeds.
El Forest, que alcanzó las semifinales de la Europa League tras 30 años ausente de competiciones continentales, acabó decimosexto la temporada pasada. Vitor Pereira lo mantuvo en la máxima categoría, pero ha cedido el mando al exentrenador del Crystal Palace, Glasner.
Debutará el 22 de agosto en casa ante el Leeds, en la primera jornada de la temporada 2026-27. El objetivo es invertir bien el dinero de la venta de Anderson y cerrar fichajes antes de que el City Ground vuelva a llenarse.
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