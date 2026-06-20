Dinamo de Zagreb, Boban sobre Bennacer: «Queremos retener a Ismael Bennacer, pero esperamos que resuelva su contrato con el Milan»

El Dinamo de Zagreb no ejercerá el derecho de compra de Ismael Bennacer, fijado en unos 10 millones. Pese a ello, el club croata sigue buscando mantener al centrocampista argelino en su plantilla la próxima temporada. Durante las reuniones de socios, el presidente Zvonimir Boban se pronunció sobre el futuro del jugador, propiedad del Milan.