¿Dimitirá Thomas Tuchel como seleccionador de Inglaterra? El técnico de los Tres Leones afronta una dura rueda de prensa tras la derrota en semifinales del Mundial ante Argentina

A pesar de la decepción por haber perdido la oportunidad de disputar la primera final del Mundial de Inglaterra desde 1966, el puesto de Tuchel parece seguro. Según la BBC, el director ejecutivo de la FA, Mark Bullingham, ha dado todo su apoyo al exentrenador del Chelsea y del Bayern de Múnich, y se espera que Tuchel siga al frente del equipo hasta la Eurocopa de 2028. Además, Tuchel también ha subrayado que no dimitirá de su cargo.

«Seguiremos adelante con el contrato hasta la Eurocopa que se celebrará en casa», admitió Tuchel. «Estoy deseando que llegue ese momento, aunque ahora mismo resulte difícil mirar tan lejos en el futuro.

«Muchas selecciones importantes quedan fuera antes de las semifinales, así que es un logro. Nadie quiere oír eso ahora; yo tampoco, porque nos exigimos lo máximo. Esa es la esencia de ser competitivo».



